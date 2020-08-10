السبكي يروج لـ «توأم روحي»

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شارك المنتج أحمد السبكي متابعيه بوستر فيلمه الجديد توأم روحي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستغرام.

وكتب احمد السبكي معلقا على البوستر : توأم روحى ?قريبا بجميع دور العرض ومن المقرر أن يطرح الفيلم خلال الشهر الحالي واستقرت الشركة المنتجة لفيلم «توأم روحي» للفنان حسن الرداد وأمينة خليل علي موعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائية.

فيلم توأم روحي» يدور في اطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي واخراج عثمان أبو لبن.

