التنمر الإلكتروني... «شيَّر وطيَّر»...!

إضاءات

شكلت السوشيال ميديا في واقع الحياة اليومية أهمية كبرى، وبالأخص في هذه الفترة التي مازال فيها العالم يخضع لتأثير جائحة كورونا، فقد باتت هي نافذة الاتصال والتواصل الأولى اجتماعياً وادارياً وكذلك تجارياً، فمن خلالها لم يشعر الكثيرون بالوحدة الوقائية التي فرضت على المجتمع لتجنب انتشار فيروس كورونا، كما أن العديد من الأعمال انجزت ومازالت تنجز من خلف شاشات ومنصات التواصل، والكثير من تطبيقات السوشيال ميديا المختصة بذلك.

كل هذه المزايا الحسنة والجوانب الايجابية لتطور وسائل التواصل الاجتماعي، وحسن استخدامها لم يرها البعض، وانما رأوا انهم باتوا في ظل هذا التطور أكثر قدرة على نشر سلبياتهم وسوء تصرفهم، ليس تجاه انفسهم فقط بل وايضاً تجاه الآخرين، فالفضاء الافتراضي مفتوح والرقيب الذاتي نائم، ان لم يكن غير موجود في الاصل، لهذا كان من المهم ظهور مفهوم التنمر الالكتروني، والذي يعرفه أهل الاختصاص أنه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه الاساءة لشخص ما لاي هدف كان.

والتنمر في الواقع ظاهرة عدوانية تصدر عن شخص عدواني غير متزن، يهدف بتنمره على الآخرين والاساءة لهم واقعياً أو الكترونياً، الى تعويض نقص ما بشخصيته أو تغطية فشله وعدم قدرته على تحقيق ذاته وبلوغ النجاح الذي يراه في الآخرين ويفتقده هو ومن سار معه.

زووم

التنمر بكل أشكاله وأنوعه وألوانه مرفوض حتماً وغير مقبول مطلقاً، حقيقياً واقعياً كان أم الكترونياً افتراضياً، ومن ينتهج منهج التنمر على الآخرين وبالأخص من كان قامة كبيرة يصعب أن يراها المتنمرون ويجهلون قيمتها ويشهد لها الجميع بنبل الأخلاق والتواضع، فان عمله لايمكن أن يصنف سوى أنه عمل صادر عن شخص غير مسؤول ولا يعرف معنى الحياة ومتطلباتها والحياء وقيمته في الحياة والبناء وتنطبق عليه المقولة الشهيرة «ان كنت لا تستحي فافعل» أو قل «ما شئت»، كما أن من سلك سلوك المتنمر وتناقل أو كما يُقال «شيَر تنمره... وطيره» للاخرين مستغلاً الفضاء الالكتروني، ظناً منه أنه ملكاً له فقط، لا يمكن الا أن يكون أحد شخصين اما مشاركاً في التنمر وتنطبق عليه المقولة السابقة، أو سائراً مع القطيع، ومن يسير مع القطيع بلا رأي ولا دراية ولا علم له بما يفعل أو يقول، فلا وزن لقوله أو فعله، وهو أصغر من أن يصنف «كومبارس» على مسرح الحياة.

