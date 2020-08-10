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برنامج «مع بوقريص» على الفضائيات المصرية


يواصل الاعلامي حسين بوقريص، التحضير لبرنامجه الجديد «مع بوقريص» والمقرر انطلاقه على الفضائيات المصرية بالتزامن مع عرضه لصالح احدى القنوات العربية الشهيرة، وذلك أول سبتمبر المقبل. وكشف بوقريص أن البرنامج سيستضيف عدداً كبيراً من نجوم الفن والكوميديا بين مصر والكويت، ويأتي البرنامج نتيجة التبادل الثقافي والفني بين البلدين، والتأكيد على أهمية الفن باعتباره قوى ناعمة فى تأصيل العلاقة بين الشعبين المصري والكويتي. مضيفًا بأن البرنامج تأخر التحضير له بسبب جائحة كورونا، وأنه سيتم تصويره في دبي بداية من منتصف الشهر الحالي. ?


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