لبنان: «نترات الغضب» تنفجر بوجه الحكومة

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بيروت - الوكالات: أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد استقالتها غداة ليلة مواجهات عنيفة شهدتها بيروت اوقعت قتيلا ونحو 240 جريحا لتكون ثاني عضو في حكومة رئيس الوزراء حسان دياب يترك منصبه فيما وصل عدد النواب المستقيلين من البرلمان الى ستة.

وقالت عبد الصمد «أبلغت رئيس الحكومة باستقالتي قبل إعلانها» وعبدالصمد هي اول وزير يغادر منصبه، إثر انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع 158 قتيلاً وستة آلاف جريح. وقالت في كلمة بثتها وسائل إعلام محلية «بعد هول كارثة بيروت، أتقدم باستقالتي من الحكومة، متمنية لوطننا الحبيب لبنان استعادة عافيته في أسرع وقت ممكن». وقالت الوزيرة في مؤتمر صحافي «أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم التغيير بقي بعيد المنال وبما أن الواقع لم يطابق الطموح وبعد هول كارثة بيروت أتقدم باستقالتي من الحكومة». وقبل نحو أسبوع قدم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي استقالته بسبب «غياب الرؤية الإنقاذية».

من جهة ثانية أعلن النائب نعمة إفرام امس استقالته من ?المجلس النيابي? وقال «أعلن استقالتي من مجلس النواب وتعليق نشاطي النيابي إلى حين الدعوة إلى جلسة لتقصير ولاية المجلس والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة».

في المقابل اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ تهدف لتضييع الوقت والقضاء يجب أن يكون سريعاً للتأكيد من هو مجرم. وذكر مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية عبر موقع «تويتر» امس «الرئيس عون اعتبر ان المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ، الهدف منه تضييع الوقت والقضاء يجب ان يكون سريعاً من دون تسرع للتأكيد من هو مجرم ومن هو بريء». وأضاف المكتب الإعلامي الرئاسي «لا أساس من الصحة لرواية موقع «أساس» عن الحوار بين الرئيس وأبو الغيط، وموقف الرئيس عون من موضوع التحقيق الدولي حدده يوم الجمعة الماضي».

وكان رئيس الوزراء حسان دياب، دعا السبت إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة على خلفية التوترات التي تشهدها الساحة اللبنانية وقال «نريد حلا وطنيا لقد تسلمنا المهمة في وقت استثنائي، ما حدث كان نتيجة الفساد وسوء الإدارة التي قادتنا إلى هنا» وتعهد بمحاسبة المسؤولين عن التفجير الذي وقع في مرفأ بيروت، الثلاثاء.

في غضون ذلك عاد الهدوء إلى وسط العاصمة اللبنانية بعد مواجهات شهدتها ليلة السبت الأحد بين القوى الأمنية ومحتجين يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن انفجار المرفأ. واخرجت وحدات من الجيش على إخراج عشرات المحتجين من مقار وزارات الخارجية والطاقة والاقتصاد وانتشرت القوى الأمنية بكثافة في محاولة لضبط الأمور. وتحول وسط العاصمة إلى ساحة مواجهات بين قوى الأمن ومتظاهرين ناقمين على السلطة السياسية ومطالبين برحيلها وأدت المواجهات في ساحة الشهداء وفي محيط البرلمان إلى إصابة العشرات ومقتل أحد عناصر قوى الأمن وقد اقتحم المحتجون عددا من المقار الحكومية من بينها وزارات الخارجية والاقتصاد والطاقة والبيئة وكذلك مبنى جمعية المصارف. وخلال اقتحام المتظاهرين مبنيي وزارتي الاقتصاد والبيئة عمدوا إلى رمي الأوراق والمستندات من الطوابق العليا بالوزارتين، في حين شهد مبنى جمعية المصارف عمليات تكسير وحرق. وقال الصليب الأحمر اللبناني إن فرق إسعافه نقلت إلى المستشفيات وعالجت ميدانيا نحو 240 جريحا خلال المواجهات.

