البطريرك الماروني يطالب باستقالة الحكومة «العاجزة»

عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: دعا بطريرك الكنيسة المارونية بلبنان الكاردينال بشارة بطرس الراعي إلى استقالة حكومةرئيس الوزراء حسان دياب إن لم تستطع تغيير «طريقة حكمها... وباتت عاجزة عن النهوض بالبلاد» ومساعدتها على التعافي من الانفجار الهائل الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي. ووجه الراعي نداء إلى دول العالم، جاء فيه «بيروت مدينة منكوبة، كارثة حلت فيها نتيجة الانفجار الغامض الذي وقع في مرفئها بيروت عروس الشرق وقبلة الغرب جريحة، كأنها ساحة حرب من دون حرب. دمار وخراب في كل شوارعها وأحيائها وبيوتها. لقد استشهد عشرات المواطنات والمواطنين وأصيب ألوف الأشخاص وتهدمت مستشفيات وكنائس ومنازل ومؤسسات وفنادق ومتاجر ومختلف المرافق العامة والخاصة وتشرد مئات العائلات من دون مأوى. حصل كل ذلك والدولة في حالة انهيار اقتصادي ومالي يجعلها عاجزة عن مواجهة هذه الكارثة الإنسانية والعمرانية، والشعب اللبناني في حالة فقر وعوز».

وأضاف أن الكنيسة التي وضعت شبكة إغاثة على كامل الأراضي اللبنانية، ترى نفسها اليوم أمام واجب كبير آخر هي عاجزة بقواها الذاتية عن تحمله، لكنها متضامنة بالكلية مع المنكوبين وأهالي الضحايا والجرحى والمشردين الذين تستقبلهم في مؤسساتها. ولفت الراعي إلى أن «التغيير مهما كان عمقه يجب أن ينطلق من نظامنا الديمقراطي ودستورنا وميثاقنا الوطني وثوابتنا الوطنية التاريخية».

