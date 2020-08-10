واشنطن تدعم الاحتجاجات.. وباريس: لبنان وصل القاع

عربيات ودوليات

بيروت - واشنطن - الوكالات: اعلنت السفارة الأميركية في بيروت ان الحكومة الأميركية تدعم حق المتظاهرين اللبنانيين في «الاحتجاج السلمي» وتحث الجميع على تجنب العنف. وأضافت السفارة أيضا على «تويتر» أن الشعب اللبناني يستحق زعماء يستمعون له ويغيرون نهجهم للاستجابة للمطالب الشعبية بالشفافية والمحاسبة.

بدورها قالت الرئاسة الفرنسية إن التظاهرات «تدل على سخط وقلق السكان وضرورة تغيير الأمور». ورأى مصدر في محيط الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن «لبنان يغرق ونعتقد أنه وصل إلى القاع، لذلك حان الوقت لإعادته إلى السطح»، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي وعد خلال زيارته بألا تذهب المساعدات إلى «الفساد».من جهته صرح وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر بأنه لم يتضح بعد إذا كان انفجار مرفأ بيروت «هجوما متعمدا أم حادثا»، مؤكدا أن الحكومة الأميركية ستبذل قصارى جهدها لمساعدة اللبنانيين إثر الانفجار الهائل الذي أسفر عن مقتل 158 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف.

وقال إسبر في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» إنه «أمر مدمر وأشعر بالحزن على الناس» وأضاف «لدي بالفعل طائرات مصطفة لتوصيل المساعدات، ونريد أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة الشعب اللبناني في ساعة الحاجة هذه». وحول أسباب انفجار مرفأ بيروت والجدل حول تصريح ترامب بأنه قد يكون هجوما قال إسبر إن «المحصلة النهائية هي أننا ما زلنا لا نعرف».

