ماكرون: مصير لبنان على المحك

عربيات ودوليات

باريس - الوكالات: أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون امس خلال مؤتمر المانحين لمساعدة لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت، ان «دورنا أن نكون بجانب الشعب اللبناني»، موضحاً انه «يجب على الجميع أن يقدم المساعدة للشعب اللبناني، فانفجار بيروت عبارة عن زلزال، ويجب مساعدة لبنان حتى لا يغرق في الفوضى». وأكد ماكرون أنه يتعين علينا العمل سريعا ويحب أن تذهب هذه المساعدات مباشرة إلى حيث يحتاجها الناس على الأرض، مشيرا إلى أن الأموال التي جمعت اليوم يجب أن تكون مجرد بداية. واضاف الرئيس الفرنسي أن القوى العالمية «تدين للشعب اللبناني بالدعم» بعد انفجار هائل دمر العاصمة بيروت. وشدد على ضرورة «أن نتصرف بسرعة وكفاءة حتى تذهب هذه المساعدات مباشرة إلى حيث تحتاجها» وقال «مصير لبنان على المحك». مشيرا الى ان عرض المساعدة تضمن دعم تحقيق محايد وموثوق ومستقل، في انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 158 شخصا على الأقل. واكد ماكرون ان «على السلطات اللبنانية الاستجابة لمطالب الشعب الذي يعبر عن مطالبه بطريقة مشروعة في الشوارع». وقال الرئيس الفرنسي انه بحث مع نظيره اللبناني ميشال عون أهمية الإصلاح ومحاربة الفساد والتدقيق المالي موضحا ان عون يعرف جيدا ان هناك حجاجة ماسة للقاضء على الفساد مكررا التحذير من ان «غرق لبنان بالفوضى يؤثر على المنطقة».

وقد تحتاج إعادة بناء بيروت مليارات الدولارات. فيما يتوقع اقتصاديون أن يمحو الانفجار ما يصل إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وشارك ممثلون عن الكويت ودول الخليج العربية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا ومصر والأردن في المؤتمر الذي استضافه ماكرون من منتجعه الصيفي بمنطقة الريفييرا الفرنسية.

وقدرت الأمم المتحدة قيمة احتياجات القطاع الصحي وحده في لبنان بـ85 مليون دولار، وقال مصدر في الاليزيه إن «النهج هو ذلك الذي تستخدمه المنظمات الدولية، من الضروري عدم منح الحكومة اللبنانية شيكا على بياض».

طالبت نائبة فرنسية، السبت، بضرورة رفع درجات الرقابة على المساعدات الفرنسية والأوروبية، سواء الممنوحة أو التي ستمنح للبنان، إثر انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي. وقالت النائبة في مجلس الشيوخ الفرنسي، نتالي غوليه، في مقال نشرته في صحيفة «هاف بوست» ان لبنان يحتاج إلى خطة من نوع «مشروع مارشال»

الى ذلك أعلن فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي بعد لقاء له مع مسؤولين لبنانيين استعداد تركيا لإعادة بناء مرفأ بيروت المدمر من جديد، كما أعلن الاتحاد الأوروبي أن بإمكان اللبنانيين الاعتماد على الأوروبيين وذلك عشية انعقاد مؤتمر للمانحين للبنان. وقال أقطاي إن زيارته إلى بيروت تعد بمثابة «شيك مفتوح» لتقديم شتى أنواع المساعدات لأبناء الشعب اللبناني.

من جهته قال بيان للاتحاد الأوروبي إن «بإمكان الشعب اللبناني الاعتماد علينا»، وذلك عشية انعقاد مؤتمر للمانحين برعاية فرنسية لدعم لبنان. وطالب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال خلال زيارته لبيروت بتحقيق مستقل للكشف عن ملابسات انفجار مرفأ بيروت.

