سلام ينفي تلقي حكومته معلومات عن «باخرة الأمونيوم»

عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: نفى رئيس الوزراء اللبناني الأسبق تمام سلام أمس أن يكون تلقى مراسلات أو معلومات عن وصول باخرة تحمل مواد كيماوية خطيرة إلى بيروت، أثناء توليه رئاسة الحكومة (فبراير2014 - ديسمبر 2016). ووفق تحقيقات أولية، فإن انفجار مرفأ العاصمة بيروت الثلاثاء، وقع في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي 2750 طنا من «نترات الأمونيوم» شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

وقال سلام، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي «تداولت وسائل إعلام في الأيام الماضية مقولة تفيد بأن الرئيس تمام سلام كان على اطلاع أثناء توليه رئاسة الحكومة على معلومات عن وصول باخرة تحمل مواد كيماوية خطيرة إلى بيروت وصدور قرار قضائي بتفريغ حمولتها في المرفأ». وأضاف البيان «نؤكد أن هذه المعلومة مغلوطة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، وتشكل افتراء لا أساس له على الرئيس سلام الذي لم يتلق طوال توليه المسؤولية أية معلومات أو مراسلات من أية جهة رسمية، إدارية كانت أم أمنية أم قضائية، تتعلق بالباخرة وحمولتها ونقلها إلى المرفأ».

