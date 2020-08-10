صور «ناسا» تكشف حجم الضرر

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: نشرت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» صورا خاصة تكشف حجم الضرر الناجم عن انفجار مرفأ بيروت. وكشفت صور نشرها فريق التصوير والتحليل المتقدم السريع «ARIA» التابع للوكالة، بالتعاون مع مرصد الأرض في سنغافورة، حجم الضرر الذي تسبب به انفجار مرفأ بيروت. وكان انفجار قد وقع، مساء الثلاثاء الماضي، في مرفأ العاصمة اللبنانية وأدى، حتى الآن، إلى مقتل 158 شخصا، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية لبنانية، نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة.

وكان الانفجار الهائل في مرفأ بيروت أحدث حفرة بعمق 43 متراً، وفق ما أفاد مصدر أمني نقلاً عن تقديرات لخبراء فرنسيين في الحرائق أرسلوا إلى المكان. وقال المصدر الأمني إن «خبراء التفجير الفرنسيين اكتشفوا أن انفجار المرفأ خلف حفرة بعمق 43 متراً».

