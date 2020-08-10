انهيار 111 منزلاً في صنعاء التاريخية

عربيات ودوليات

صنعاء- الوكالات: انهار وتضرر أكثر من 100 منزل في مدينة صنعاء التاريخية وسط اليمن، جراء الأمطار الغزيرة. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» قالت اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم،التابعة للمتمردين الحوثيين في مناشدة وجهتها إلى الأمانة العامة لمنظمة «اليونسكو» في باريس، إن «حصيلة المنازل المتهدمة والمتضررة خلال الأسابيع الماضية بلغت أكثر من 111 منزلا ما بين انهيار جزئي وكلي». وطالبت اللجنة، المنظمة الأممية بـ «التدخل العاجل والطارئ لإنقاذ مباني مدينة صنعاء التاريخية المسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو من الانهيار والتدمير ومعالجة ما لحق بها من أضرار جسيمة جراء الأمطار والسيول».