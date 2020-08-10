السعودية: تجربة سريرية كبيرة للقاح «كورونا»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أعلنت وزارة الصحة السعودية إجراءها تحضيرات لتنفيذ تجربة سريرية «في القريب العاجل» في المرحلة الثالثة لاختبار لقاح ضد فيروس «كورونا»، بالتعاون مع شركة «كان سينوا» الصينية. وحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» ستشمل المرحلة الثالثة دراسات سريرية مُتعددة المراكز في دول مختلفة، من لينها المملكة العربية السعودية، ستطبق على أعداد كبيرة.

وأوضحت أن الدراسة ستنفذ في المملكة على 5 آلاف متطوع من الأصحاء، مقسمون على مجموعتين الأولى ستعطى جرعات منخفضة، والثانية (مجموعة التحكم) ستُعطى اللقاح منزوع المواد الفعالة منه. ولفتت وزارة الصحة أن استعدادات جارية لتجهيز ثلاث مدن رئيسة بالمملكة، هي الرياض والدمام ومكة المكرمة، ستشهد التجربة السريرية. وسيجري تنظيم التجربة في أربع تجمعات صحية، تشمل التجمع الصحي الأول والثاني بالرياض والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية والتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة.

والمرحلة الثالثة هي الأخيرة في مسار تجارب اللقاحات قبل طرحها للجميع، بعد حصولها على اعتراف من وزارة الصحة العالمية. وأشارت الصحة السعودية إلى أن مرحلتي تجربة اللقاح، الأولى والثانية، حدثتا في الصين، وأظهرتا فاعلية عالية وأمان اللقاح. كما ذكرت وزارة الصحة أنها تعاونت مع منظمة الصحة العالمية لإجراء دراسة سريرية متقدمة مُتعددة المراكز، في 7 مستشفيات بالمملكة لمكافحة جائحة «كورونا» المستجد. وعلى مستوى العالم، تجاوز إجمالي الإصابات 19 مليونا و700 ألف إصابة مقتربا من تجاوز حاجز الـ20 مليون اصابة فيما بلغ عدد الوفيات 727 ألف حالة وقارب عدد المتعافين 12 مليونا و640 ألفا. وتجاوزت الولايات المتحدة وحدها حاجز الـ5 ملايين اصابة.

الى ذلك فرضت فرنسا ارتداء الكمامات في عدد من مدنها بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا»، وبينما تتفاقم الحصيلة في البرازيل ودول أخرى مثل الهند خففت الجزائر القيود التي فرضتها سابقا بسبب تفشي الوباء. فقد قالت سلطات باريس في بيان إن وضع كمامة في المناطق المفتوحة سيكون أمرا إجباريا في الأحياء المكتظة بالعاصمة بداية من يوم الاثنين، وذلك في ضوء تزايد الإصابات بـ «كورونا» فيها. وأضافت أن ارتداء الكمامات يسري على كل من يبلغ عمره 11 عاما فأكثر، وذكرت أن كل المؤشرات تثبت أنه منذ منتصف يوليو الماضي بدأ الفيروس ينتشر من جديد بشكل أكثر نشاطا.

وفي البرازيل التي تعد ثاني أكبر متضرر من الوباء بعد الولايات المتحدة تقترب حصيلة الإصابات بـ«كورونا» من 3 ملايين والوفيات من 100 ألف وفاة. وسجلت البرازيل في الساعات الـ24 الماضية أكثر من ألف وفاة، و50 ألف إصابة جديدة بالفيروس.

