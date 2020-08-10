المغتربون المصريون في 124 دولة يختارون «الشيوخ» اليوم

عربيات ودوليات

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، انتهاء جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة لإتمام عمليات تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في انتخابات مجلس الشيوخ اليوم وغدا. وقالت الهيئة فى بيان، إن تصويت الناخبين في الخارج سيكون عبر البريد ولمن سبق أن سجل نفسه فقط خلال الفترة التي أتاحتها الهيئة من 25 وحتى 31 يوليو الماضي، وهذا يعني أنه غير مسموح للناخب بالتوجه إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية التي ينتمي إليها، ولكن سيكون الاقتراع من خلال إرسال رأي الناخب بالبريد على عنوان بعثته الدبلوماسية. وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت في بيان سابق، إنه اتصالاً بدعوة المواطنين المصريين المقيمين فى الخارج للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020 يومي 9 و10 أغسطس، قامت الوزارة بنشر فيديو تعريفي بالخطوات للتصويت على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، كما قامت بعثاتنا بالتنسيق مع مؤسسات البريد الحكومية بدولة الاعتماد لتسهيل وصول أوراق الاقتراع واستمرار تلقي جميع الخطابات عبر البريد حتى يوم 12 أغسطس، فضلًا عن تشكيل اللجان الفرعية بالخارج فى 140 مقرا انتخابيا في 124 دولة.

