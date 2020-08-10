العراق: الكاظمي يفصح عن ذمته المالية أمام هيئة النزاهة

عربيات ودوليات

أعلنت هيئة النزاهة في العراق، أمس، أن رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، أفصح عن ذمته المالية للعام 2020. وقالت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة إنها «تلقت استمارة كشف الذمة المالية للعام الحالي الخاصة برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي». ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن أملاك وثروة الكاظمي. ويلزم قانون هيئة النزاهة العراقية، كلا من رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم، فضلا عن غيرهم ممن يشغلون الوظائف والمناصب الرسمية العليا، بتقديم إقرار عن ذممهم المالية.

من جانب آخر، وصفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، امس، الزيارة المرتقبة التي سيجريها الكاظمي إلى واشنطن، من الزيارات «المهمة» التي ستحقق «نوعا من التوازن الدولي». وقال عضو اللجنة رامي السكيني إن «زيارة الكاظمي لواشنطن تعدّ من الزيارات المهمة في الجانب الدولي لتحقيق نوع من التوازن في الأداء، ودعم المصلحة العراقية وتعزيزها».

في المقابل ابدى النائب رياض المسعودي، استغرابه من تسمية زيارة رئيس الوزراء الى أميركا بانها استضافة.

