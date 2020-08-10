بيرلو مدرباً ليوفنتوس

دوليه

أعلن نادي يوفنتوس بطل إيطاليا اول من امس تعيين نجمه السابق أندريا بيرلو مدربا لفريقه الاول بعد ساعات على اقالة ماوريتسيو سارّي اثر اقصاء الفريق من ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا الجمعة أمام ليون الفرنسي.

واشار يوفنتوس ان «بيرلو وقع عقدا لمدة عامين حتى 30 يونيو 2022». وكان بيرلو (41 عاما)، بطل العالم 2006 ولاعب وسط يوفنتوس بين 2011 و2015، قد عُيّن قبل عشرة ايام مدربا لفريق تحت 23 عاما المشارك ببطولة الدرجة الثالثة ولا يملك خبرة تدريبية كبيرة. وافاد يوفنتوس في بيانه الرسمي «كان لبيرلو مسيرة اسطورية في كرة القدم كلاعب، فاحرز كل شيء من دوري الابطال الى كأس العالم 2006». تابع «في سنواته الاربع في وسط يوفنتوس، احرز بيرلو عدة القاب، العديد من القاب الدوري، كأس ايطاليا والكأس السوبر».

واقيل ساري (61 عاما) بعد موسم واحد على قدومه من تشلسي الانكليزي، برغم قيادته «السيدة العجوز» الى التتويج بلقب الدوري للعام التاسع تواليا. ودفع ساري الذي تعاقد مع «السيدة العجوز» لثلاث سنوات بعد قدومه الموسم الماضي، ثمن فشل الفريق في احراز لقب دوري الابطال منذ 1996. وبرغم التتويج في الدوري الذي انهاه بشكل متواضع بعد العودة من كورونا، خسر يوفنتوس معه نهائي الكأس امام نابولي بركلات الترجيح والكأس السوبر امام لاتسيو. وقال رئيسه اندريا انييلي «دوري الابطال كان حلما من قبل، الان اصبح هدفا والخروج بهذه الطريقة شكل لنا خيبة أمل، للاعبين والجماهير». وتابع «نحن بحاجة لتحليل بارد وواضح، مع العلم اننا في غضون اسابيع قليلة سنبدأ من نقطة الصفر، ويتعين علينا القيام بذلك بنفس الحماسة ورغبة الفوز».

وبدأ بيرلو مسيرته الكروية في نادي بريشيا عام 1995، انتقل بعدها إلى إنتر (1998) الذي اعاره إلى كل من ريجينا وبريشيا، لينتقل بعد ذلك إلى الجار ميلان حيث أمضى عشرة أعوام (2001-2011) فاز خلالها بالدوري مرتين والكأس والكأس السوبر محليا، وبدوري أبطال أوروبا مرتين والكأس السوبر الأوروبية ومونديال الأندية.

