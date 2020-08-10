دل بييرو: بيرلو سيتفوق على زيدان

دوليه

قال أليساندرو ديل بييرو، أسطورة يوفنتوس، اول من امس إنه لم يتوقع تعيين أندريا بيرلو مديرًا فنيًا ليوفنتوس، خلفًا للمقال ماوريسيو ساري.

وأوضح ديل بييرو، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس إيطاليا»: «بصراحة، لم أكن لأراهن بيورو واحد على هذا القرار.. لقد كانت مفاجأة بالنسبة لي».

وأضاف: «كنت سعيدًا بتعيينه (بيرلو) مدربًا لفريق تحت 23 عامًا، لأنه كان الطريق المناسب له.. لكن الآن ذهبنا لأبعد من ذلك، وأتمنى له حظًا سعيدًا». وتابع: «بشكل عام، تغير التصور بشأن اللاعبين السابقين الذين أصبحوا مدربين.. قبل ذلك كانت هناك حاجة إلى تدريب مهني طويل، لكن في السنوات الأخيرة رأينا فيليبو وسيموني إنزاغي، ثم غاتوزو.. أبطال عظماء بدأوا على الفور مع فرق رائعة».

وعن المقارنة بين بيرلو ومدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، أجاب ديل بييرو: «لا تصح المقارنة بينهما، لأن زيدان سبق له تدريب رديف ريال، بجانب أنه كان مساعدا لأنشيلوتي».

وأردف: «لكن بيرلو لديه كل المهارات، للقيام بأشياء أكبر وأعظم من زيدان.. إنه يعرف البيئة واللاعبين والنادي، وأعتقد أنهم تحدثوا بوضوح شديد».

