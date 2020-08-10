لامبارد: استقبلنا أهدافاً محبطة

دوليه

اهتم فرانك لامبارد، مدرب تشلسي، بالحديث عن الإيجابيات التي خرج بها بعد خسارته أمام بايرن ميونيخ بنتيجة (4-1)، أول من أمس في إياب ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

واستهل لامبارد المؤتمر الصحافي عقب المباراة قائلًا: «استقبلت شباكنا أهدافًا مبكرة، وهذا أمر محبط، ولكن يجب التركيز على مرونة الفريق والمستوى الذي قدمه العديد من اللاعبين، كان ذلك اختبار جيد بالنسبة لنا، ورييس جيمس قدم مستوى فردي مبهر، استقبلت شباكنا أهدافًا محبطة من أخطاء فردية، ولكننا سنعود».

وعن الخروج بإيجابيات من المباراة، قال: «نعم، بدون شك، مباراة أمام خصم بهذا المستوى وبخبرته في البطولة تمنح اللاعبين الصغار الخبرة، بعدما أظهروا جودتهم بالقتال حتى النهاية في موسمهم الأول، بالطبع لن أكون سعيدًا بالخسارة، ستأخذ بعض الوقت». وفيما يخص موسمه مع تشلسي، علق لامبارد: «من الصعب تقييم التوقعات من الداخل، سأترك الأمر لمن في الخارج، كانت هناك أمور كثيرة مجهولة في بداية الموسم».

وتابع: «أنهينا الموسم في المركز الرابع وشاهدنا تطور اللاعبين الصغار ومقارعتهم أفضل اللاعبين في العالم، ذلك يظهر علامات يمكن العمل عليها، فهذه أمور لن يتم إنجازها بين عشية وضحاها».

