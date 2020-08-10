سواريز: حققنا ما أردناه

دوليه

أعرب لويس سواريز مهاجم برشلونة، عن سعادته بالانتصار (3-1) على نابولي الإيطالي، خلال مواجهة الفريقين، بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسم برشلونة بهذا الانتصار تأهله إلى ربع نهائي البطولة، ليواجه بايرن ميونخ بطل ألمانيا الذي بدوره تخطى تشلسي الإنكليزي.

وقال سواريز، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لقد حققنا ما أردناه، ومنذ انتهاء الدوري قبل أسبوعين كنا نستعد للمباراة مدركين صعوبة المنافس، والذي جعل الأمور صعبة علينا في الذهاب».

وأضاف: «الشيء المهم أننا تأهلنا، ونحن الآن نفكر في الخصم المقبل». وتابع سواريز: «نابولي فريق يصنع الكثير من الفرص في الكالتشيو، وكنا نعلم أنهم سيخلقون الفرص، وقاموا بالضغط منذ البداية، لكنهم لم يحولوا الفرص لأهداف، بينما نحن سجلنا».

وأردف: «مع مرور الوقت نحن خلقنا الفرص، وفي الشوط الثاني كنا نعلم أنهم سيضغطون بشكل أكبر، وكان علينا التفكير في التأهل، واستغلال المساحات التي تركوها، نحن أكثر من راضين عما قدمناه في الشوط الأول».

وتابع نجم برشلونة: «مواجهة بايرن ميونخ؟ أي فريق لديه فرص في المباراة الواحدة، وبايرن فريق عظيم، وأحد المرشحين للقب، تماما مثل الأندية الثمانية التي تأهلت إلى لشبونة، لكن يجب أن تفوز في المباريات».

