الزمالك أمام الاتحاد

دوليه

يخطط الزمالك لتحقيق فوز جديد يساعده على التمسك بالوصافة لضمان اللعب في دوري أبطال أفريقيا بالموسم القادم وذلك عندما يواجه الاتحاد السكندري اليوم ضمن الجولة الـ 18 للدوري المصري.وحقق الزمالك فوزا ثمينا على المصري البورسعيدي يوم الخميس الماضي بهدف نظيف في الظهور الأول للفريقين بعد عودة النشاط. ورفع الزمالك رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني لكن هذا الرصيد سيخصم منه 3 نقاط في نهاية الموسم وفقا لعقوبة غيابه عن مباراة القمة أمام الأهلي.على الجانب الآخر يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 27 نقطة ويسعى بقيادة مدربه طلعت يوسف للفوز أملا في التقدم للمربع الذهبي.ويلعب اليوم أيضا بيراميدز مع طنطا في لقاء مهم للفريقين فالأول يحتل المركز برصيد 32 نقطة ويأمل في الفوز للحفاظ على فرصته في المنافسة على المركز الثاني على الأقل. أما طنطا فيحتل المركز الـ15 برصيد 16 نقطة ويسعى للحصول ولو على نقطة لمواصلة الابتعاد عن مراكز الهبوط.وفي مباراة ثالثة يلعب حرس الحدود الثاني عشر بـ19 نقطة مع المصري العاشر بـ 20 نقطة في مباراة لتحسين الظروف.