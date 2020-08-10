الأزرق... «شوية حركة»

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يعد تجهيز المنتخب الوطني لخوض المباريات المتبقية في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 من الاولويات التي يجب على اتحاد الكرة ان يركز عليها بشكل جدي وتحديدا اللجنة الفنية من خلال التنسيق مع المدرب ثامر عناد خصوصا ان الازرق تنتظره مباراتان بالغتا الاهمية في التصفيات ضد استراليا والاردن يومي 8 و 13 اكتوبر المقبل وعلى ضوء نتيجة تلك المباراتين يتحدد مصير الازرق في التصفيات.

ويتطلب من المدرب ثامر ان يضع خطة الاعداد ومن الطبيعي انه يضع ضمن حساباته مثل هذا الامر ولذلك عليه ان يقوم بالتنفيذ فلا يكون العذر او التبرير بعدم استئناف التدريبات وانه ينتظر استكمال الدوري لكي يطلع على مستويات اللاعبين وفي الوقت ذاته يكون الاعداد البدني لديهم مثاليا عندما يتدرب مع النادي، فهذا الكلام مردود عليه.

فما الضرر اذا تم تحديد يومين اوثلاثة ايام بالاسبوع لتكون تدريبات مبدئية للازرق لاتتعارض مع مباريات او تدريبات الاندية حتى يتسنى للجهاز الفني ان يطبق بعض الجوانب الفنية والبدنية لبعض اللاعبين.واذا ما كان العذر انه يسعى لاختيار اللاعبين بعد الوقوف على مستوياتهم اثناء المشاركة مع فرقهم في الدوري فهذا غير مقنع باعتبار ان اللاعبين المميزين يعدون على اصابع اليد الواحدة ومن ثم لن يكون هناك لاعب بارز «يكسر الدنيا» يسحق الانضمام لصفوف الازرق وحتى اذا ما حدث مثل ذلك يتم ضمه. وندرك تماما ان لدى المدرب ثامر عناد القائمة المبدئية ويعرف منه اللاعب المستحق للانضمام وبالذات ان المباريات تحتاج لاصحاب الخبرة الذين يجيدون التعامل مع تلك المباريات ولايمنع من اللجوء الى عنصر المفاجأة من خلال الاعتماد على عنصر الشباب اذا ما وجد واستحق اللعب ضمن صفوف الازرق .

واذا ما كان التبرير أنه لا تتوفر مباريات تجريبية محليا في الوقت الراهن بفعل جائحة كورونا فعلى اللجنة الفنية ان تبحث عن اقامة معسكر تدريبي للازرق في الخارج من خلال اختيار احدى الدول التي تسهل اجراءات السفر والدخول لها، وعلى غرار ما فعله المنتخب الاماراتي حاليا بتنظيم معسكره التدريبي في صربيا وهذا ما سيساعد الفريق كثيرا بالاستعداد البدني والفني وحتى على الصعيد النفسي بإخراج اللاعبين من الظروف التي تحيط بهم من جراء جائحة كورونا .

وهناك عدة منتخبات تحدت الظروف وبدأت تدريباتها مثل المنتخب القطري الذي بدأ تدريباته قبل انطلاق الدوري وكذلك المنتخب العراقي وحاليا اليمني انحرط في معسكر تدريبي ، كما ان المنتخب الاردني المنافس للازرق اتفق مع منتخب عمان على خوض لقاء ودي في مسقط يوم 7 أكتوبر.فلذلك لا نجعل اعذار «كورونا» وعدم استئناف الدوري هو العائق بعدم تجمع المنتخب وبدء الاستعداد للتصفيات فالكل حولنا يعمل ويصارع الظروف الا نحن نريد الامور بردا وسلاما فلابد ان نواجه الصعوبات لكي نشعر بقيمة الانتصار اذا ما تحقق.

