«الغريمان» ودياً غداً

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اتفق القادسية والعربي على خوض لقاء ودي في 07:00 مساء غد على ستاد صباح السالم في المنصورية ضمن استعدادات الطرفين لاستكمال منافسات الدوري الممتاز. وكان القادسية تغلب على اليرموك بنتيجة 2-4 في اللقاء الودي الذي جمعهما أول من أمس على ستاد عبدالله الخليفة ضمن استعدادات الفريقين لعودة النشاط الرياضي. سجل أهداف القادسية عدي الدباغ (1) وعيد الرشيدي (25) وبدر المطوع (30) وفهد الانصاري (60) وسجل هدفي اليرموكيوسف نجف (15) والشاب منصور البلوشي (85) . وهي المباراة الثانية للفريقين إذا سبق للقادسية أن هزم خيطان نتيجة 3-0، فيما خسر اليرموك أمام الكويت 1-3. ودخل القادسية اللقاء بتشكيلة ضمت الحارس مبارك الحربي، وخالد إبراهيم والنيجيري جيمس أوكوسا وعامر المعتوق والأردني عدي الصيفي وسلطان العنزي وفهد الأنصاري وأحمد الظفيري وعيد الرشيدي وبدر المطوع والفلسطيني عدي الدباغ. وأشرف على القادسية في المباراة لاعبه المخضرم صالح الشيخ الذي يقود التدريبات هو وفهد الأنصاري وبدر المطوع في انتظار عودة المدرب الإسباني بابلو فرانكو وطاقمه الفني.

وأكد إداري فريق اليرموك يوسف العنزي أن المباراة كانت فرصة جيدة لتجربة اللاعبين أمام فريق كبير مثل القادسية، مؤكداً رضاه عن مستوى لاعبيه، وقال: «هدفنا في الوقت الحالي رفع مستوى اللياقة البدنية وإعطاء أكبر فرصة للاعبين الشباب وتجربة أكبر عدد ممكن من أجل الاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض فيها اليرموك باقي مباريات الموسم».

وأضاف أن اليرموك خاض المباراة بلا محترفين وقدم مستوى جيدا أمام القادسية الذي يضم لاعبين دوليين بالإضافة إلى 3 محترفين، مشيراً إلى أن الجهاز الفني ينتظر عودة المدرب الصربي دراغان غافرلوفيتش لقيادة الفريق، علما بأن المدير الفني للشباب والناشئين حسين ياسين ومدرب حراس المرمى أحمد دشتي هما من يقودان الفريق في الوقت الحالي. ويخوض الفريق اليوم مباراته الودية الثالثة أمام برقان على ستاد عبدالله الخليفة.

