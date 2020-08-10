السربل أهدى كتابه الجديد لفليطح

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أهدى الزميل الإعلامي زيد السربل نسخة من كتابه «أكاليل الرماية في دولة الكويت» لمدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح، إذ يأتي الاهداء بمناسبة توثيق الزميل السربل لكتابه الذي يتناول مسيرة نجاحات الرماية الكويتية منذ تأسيسها. ويعد الكتاب رابع اصدارات السربل الإعلامية ويتضمن تاريخ مجالس إدارة نادي واتحاد الرماية بالإضافة الي سجل الابطال الذين نجحوا في رفع علم الكويت في جميع المحافل الدولية والاسيوية على مدار التاريخ. من جانبه أشاد فليطح بالمجهود الكبير الذي بذله السربل في توثيق كل الاحداث والبطولات والالقاب لأبطال الكويت الذين نجحوا في تحقيق الميداليات الأولمبية وتسجيل اسم الكويت في سجلات دورات الالعاب الأولمبية خلال الفترة الأخيرة. واكد فليطح ان الهيئة لن تدخر جهداً في دعم جميع الألعاب والأندية والاتحادات الرياضية من اجل إيجاد منتخبات تستطيع تحقيق الألقاب الخارجية ورفع علم الكويت بالتواجد على منصات التتويج خلال الفترة المقبلة. وفي نهاية اللقاء شكر فليطح السربل على اهدائه نسخة من كتابه وتمنى له التوفيق خلال مسيرته الإعلامية.

