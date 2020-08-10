بوسكندر: لو ميسي يلعب في الفحيحيل ما راح يختارونه للمنتخب 

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انتقد أمين السر العام في نادي كاظمة يوسف بوسكندر الطريقة التي يتم فيها اختيار لاعبي المنتخب ورأي إن الاختيار يكون في الغالب مقتصراً على لاعبين محددين من اندية بذاتها. وقال بوسكندر في تصريح تلفزيوني لبرنامج «الدربي»: «لو ميسي يلعب في الفحيحيل ما راح يختارونه المنتخب»، مضيفاً: «الحديث هذه الأيام عن تجهيز المنتخب وكأننا نعد منتخب ألمانيا مع أن اللاعبين الذي سيتم اختيارهم للمنتخب معروفون سلفاً وهم 23 أو 26 لاعباً».

ورفض بوسكندر التقليل والاستهانة من نادي كاظمة لأنه يحتل المركز الرابع، مؤكداً أن ناديه ومهما كان المركز الذي يحتله من حقه الاعتراض وحتى وإن كانت المنافسة على اللقب منتهية. وكان نادي كاظمة أصدر بياناً باسم رئيس النادي أسعد البنوان طالب فيه اتحاد الكرة بتأجيل انطلاق المنافسات «من منطلق مبدأ العدالة والوقوف على مسافة واحدة تجاه جميع الأندية ومعاملة كل الأطراف المتنافسة في الدوري الممتاز سواسية».

