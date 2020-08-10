خيطان يراهن على الشباب

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يراهن نادي خيطان على مجموعة من اللاعبين الشباب من أجل العودة للمنافسة على مقعد في الدرجة الممتازة بعد تراجع نتائج الفريق في المواسم الأخيرة. واحتل خيطان المركز قبل الأخير الموسم الماضي في الدرجة الأولى وبفارق الأهداف عن برقان الأخير، وتذيل الترتيب في الموسم قبل الماضي، فيما احتل المركز الثاني عشر في دوري موسم 2016-2017 الذي أقيم بنظام الدمج وكان من الهابطين إلى الدرجة الأولى.

أما هذا الموسم، فكان الفريق يملك فرصة المنافسة على الصعود رغم احتلاله المركز الرابع قبل الأخير برصيد 15 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الصليبخات الثاني وبرقان الثالث، وبفارق نقطتين عن الفحيحيل صاحب المركز الخامس والأخير.

ومثل بقية الفرق المنافسة على الصعود منح تغيير نظام الدوري الموسم المقبل خيطان الفرصة لاستعادة الأنفاس وإعادة ترتيب الأوراق ومنح عناصر الشباب الذي يمثلون الفريق المزيد من التجربة والخبرة في الجولات الأربعة المقبلة والتي سيواجه فيها خيطان أندية الجهراء المتصدر والصليبخات وبرقان والفحيحيل على التوالي من السبت المقبل وحتى يوم 29 أغسطس الحالي الذي تختتم فيه المسابقة.

ويعمل الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني خوسيه كامبيلو على بناء فريق شاب يضم عناصر من فريق تحت 20 عاماً، وفي هذا الاتجاه قام الجهاز الفني بتصعيد 5 لاعبين من فريق الشباب هم: حسن خليفة، عبدالعزيز العنزي، نايف الشمري، فواز المبيلش، وعبدالرزاق عثمان، إلى جانب اللاعبين الثلاثة الذي صُعدوا الموسم الماضي: عذبي عادل، علي نادر، وأحمد الحديدي. بل إن الجهاز سيعتمد على بعض اللاعبين الذي ما زالوا يشاركون مع فريق الشباب مثل حسين الصفار، محمد طلال، جراح البطي، محمد عنتر، وإبراهيم الحسن. وجدد النادي عقد محترفه الإيطالي نيكولاس دي بيازي في انتظار عودته وانضمامه للفريق في الوقت يستمر فيه البحث عن محترفين يشكلون إضافة للفريق في الموسم المقبل.

وبدأ خيطان تدريباته منذ بداية يوليو وخاض مباراتين وديتين أخيراً وخسرهما أمام العربي 2-4 وأمام القادسية 0-3.

