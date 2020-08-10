عاشور: استئناف الدوري في موعده دون تأجيل

محلية

طالب رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور اتحاد الكرة بضرورة استئناف منافسات الدوري في الموعد المقرر، موضحاً انه لا يوجد اي مبرر للتأجيل وفي حال حدث سينتج عنه ضرر كبير على الأندية واللاعبين والكرة الكويتية عموماً.

وشدد عاشور على ضرورة الانتهاء من الموسم الكروي من أجل التحضير للموسم الجديد، مستشهداً بالانتهاء من معظم دوريات كرة القدم في العالم. وذكر بان قرار استئناف النشاط الرياضي قد تم اتخاذه بموافقة رؤساء الاندية في اخر اجتماع، وأضاف بان الاخضر على أهبة الاستعداد لاستكمال الموسم ولا يوجد ما يمنعه من ذلك، لافتا الى ان الاستعدادات داخل النادي تجري على قدم وساق. وطالب في الوقت نفسه بضرورة عودة النشاط الرياضي لجميع المسابقات المحلية في مختلف الألعاب والتي توقفت اضطرارياً بسبب جائحة كورونا.

من جانبه أكد رئيس نادي برقان هملان الهملان أن النادي يؤيد استكمال الدوري في موعده المحدد مسبقاً من اتحاد الكرة يوم السبت المقبل، مشيراً إلى أن النادي ملتزم بكل الشروط التي وضعتها اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة الصحة والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية. وكتب الهملان في تغريدة على حسابه الشخصي: « نادي برقان مؤيد لبداية المباريات لاستكمال الدوري في الموعد المحدد من قبل الاتحاد وغدا الاثنين (اليوم) سيلعب برقان المباراة الودية الثانية مع اليرموك، كما اننا ملتزمون بكل الاشتراطات الصحية من قبل اللجنة الثلاثية».

