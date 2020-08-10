ترشيح 7 مدربين لدراسات «الآسيوي لليد»

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رشح اتحاد كرة اليد 7 مدربين وطنيين لدراسات المدربين والمحاضرين في القارة الآسيوية ضمن سعيه لدعم وتطوير الكوادر الوطنية في اللعبة،إذ اختار مدرب اليرموك خالد الملا ومدرب القادسية وليد فيروز ومدرب الصليبخات محمد فلاح و مدرب حراس المرمى بنادي السالمية علي خضر لحضور دراسات الأكاديمية الكورية لكرة اليد والتي ستنطلق اليوم بنظام التعليم عن بعد، وبإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي للعبة. كما اختار 3 مدربين وطنيين لحضور دراسات تأهيل وصقل المحاضرين الآسيويين والتي ينظمها الاتحاد الآسيوي بالتعاون مع الإتحاد الدولي وهم: خالد غلوم مدرب المنتخب الوطني للشباب وسالم محمود مدرب حراس المنتخبات الوطنية ووليد عايش الموجه العام للتربية البدنية والرياضة.وتمنى الاتحاد الكويتي التوفيق للمدربين الوطنيين وإظهار الوجه المشرف للمدرب الوطني في المحافل الخارجية.

