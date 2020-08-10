«الطائرة» يجتمع اليوم

محلية

يجتمع اليوم مجلس ادارة اتحاد الكرة الطائرة لاعتماد عدد من القرارات المتعلقة بلجنة المسابقات مثل اعتماد مشاركة اللاعب الاجنبي ومواعيد البطولات الموسم المقبل بالاضافة الى اعتماد سلم الاعمار بالنسبة للمراحل السنية، فضلاً عن القرار الاهم الذي تنتظره الاندية والمتعلق بامكانية مشاركة المحترفين الجدد في بطولات الموسم المعلق. وكان الاتحاد تلقى كتابا من الاتحاد الاسيوي يفيد بوجوب اعتماد لائحة تسجيل اللاعبين للموسم ذاته ما يعني عدم قدرة الاندية على اشراك المحترفين الجدد وهو ما يخالف توجه ورغبة الاتحاد المحلي. ويحاول مسؤولو الاتحاد ايجاد مخرج عبر مخاطبة الاتحاد الدولي الذي كان اكد ضرورة الالتزام بما جاء في كتاب الاتحاد الاسيوي. وقالت مصادر مقربة من الاتحاد ان الاخير في طريقه الى اخذ موافقة الاتحاد الدولي استثنائياً من اجل اشراك اللاعبين المحترفين الجدد فيما تبقى من الموسم المعلق نظراً للظروف الاستثنائية المتعلقة بايقاف النشاط لاكثر من 4 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.وكان من المفترض ان يجتمع مجلس ادارة الاتحاد الاسبوع الماضي لكنه اجل الاجتماع الى اليوم.