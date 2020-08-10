احتراق صهريج «ديزل» في الجهراء

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تسبب صهريج ديزل باندلاع حريق على طريق الجهراء مقابل نادي الجهراء الرياضي و أسفر الحريق عن إصابة قائد الصهريج وآخرين. ووفق مصدر إطفائي أن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات الاطفاء يفيد بوقوع حريق صهريج في منطقة القصر مقابل نادي الجهراء و على الفور هرع رجال الاطفاء إلى موقع البلاغ وشرع رجال الاطفاء باخلاء الموقع ومكافحة الحريق حيث تبين أن الحريق جراء انقلاب صهريج ديزل وتمكن رجال الاطفاء من اخماده، واقتصر الحريق على الاضرار المادية دون وقوع وفيات كما اقتصر على الاصابات البشرية وتم نقل المصابين إلى مستشفى الجهراء لتلقي العلاج اللازم.

