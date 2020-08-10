الاستجواب.. والانتخاب.. (3)

الاخيرة

في مقال سابق بعنوان ماذا بعد؟ نبهت الى ما كان متوقعا أن تؤول اليه الأمور في الفترة الأخيرة من عمر الفصل التشريعي الحالي لمجلس الأمة، وكان ذلك بعد الاستجواب الأول لوزير المالية. وقد أنبأني حدسي وخبرتي المتواضعة بالعمل السياسي بأن الأمور سوف تتعقد ونحن مقبلون على انتخابات برلمانية جديدة، وذكرت، بالحرف الواحد، «نأمل ألا تعود حليمة لعاداتها القديمة، فيبدأ التصعيد السياسي في المرحلة القادمة في سبيل التكسب الانتخابي، ويكثر التهديد والوعيد، فأي تصعيد في الفترة المتبقية سيحسب في مباراة تسجيل النقاط من أجل موقع أفضل لاعادة الانتخاب، كما أن التأزيم وتبادل الاتهامات والاخطاء سيكون في نفس الخانة بل وعلامة فشل. ورغم أملي الكبير في ألا يحدث أيٌّ من ذلك، فان حدسي يخبرني أن الكثير منه، للأسف الشديد، ربما يحدث، ولعل الاستجواب والتهديد المتكرر لوزير المالية هو أول الغيث». وقد صدق حدسي، وعادت حليمة لعاداتها القديمة، وانفرط عقد السبحة، وتوالى التهديد والوعيد وقائمة من الاستجوابات التي يصعب فهم أسباب أخرى لها غير التحضير لانتخابات قادمة.

كل من تابع ما دار في الاستجواب الثاني لوزير المالية ربما يرى بوضوح كيف كان الاستجواب وسيلة للاقصاء السياسي أكثر من كونه أداة رقابية تهدف للتصحيح والاصلاح، وكيف تم تحميل الوزير مسؤولية أوضاع لا تتصل مباشرة باختصاصه، وان كان القليل منها يقع ضمن صلاحياته. فوزير المالية مسؤول عن السياسات المالية وأوضاع المالية العامة، بينما تقع مسؤولية الاصلاح الاقتصادي على مجموعة من الوزارات والأجهزة الحكومية، أي على مجلس الوزراء مجتمعاً وليس على وزير المالية وحده. وقد كان من غير الصحيح في حكومات سابقة أن يتقدم وزير المالية بوثيقة للاصلاح الاقتصادي والمالي في ذات الوقت الذي يكون معظمها في غير اختصاصه، باستثناء السياسات المالية. ورغم أن الوزير الحالي بين ذلك في رده على الاستجواب، الا أن التوجه السياسي للاستجواب، وربما الشخصي، أدى الى اغفال كل ذلك.

لقد حمّل الاستجواب وزيراً، لم يمض على توزيره سوى أشهر قليلة، أحمال وأخطاء حكومات سابقة متعاقبة أنهكت المالية العامة وأدخلتها في مستنقع العجز. فأين كان الاستجواب طيلة الفترة السابقة من عمر المجلس؟ ولماذا لم يحاسب من كانوا قبله من الوزراء وقد كان بعضهم في نفس الفصل التشريعي؟

ان البرلماني الذي لا يدرك جيداً متى وكيف تستخدم أدوات الرقابة البرلمانية، فانه حتماً سيفرغها من محتواها وأهدافها. والسياسي الذي لا يدرك بوعي سليم ورؤية ثاقبة طبيعة المرحلة ومعطياتها ومحدداتها هو قطعا ناقص الخبرة والدراية، وجُلُّ ما يقوم به لا يؤدي الا لزعزعة ثقة الناخب الكويتي بالمؤسسات الدستورية وبالممارسة الديموقراطية.

فليقل أخواني الأفاضل في المجلس، وهم محل كل احترام وتقدير، ما الذي استفدناه من استجوابي وزير المالية؟ وهل سيؤدي في القليل القادم من الفصل التشريعي الى تصحيح أوضاع المالية العامة أو معالجة العجز؟ وأنا هنا لا أعترض على الاستجواب من حيث المبدأ، فهو حق دستوري. ولو تم مثل هذا الاستجواب في وقت مبكر من الفصل التشريعي، وكان لدى المجلس في وقتها رؤية واقعية للاصلاح المالي، وتمت متابعة الأمر بشكل حثيث ومؤثر، لكان الاستجواب في محله. الا أن ذلك الاستجواب بتوقيته ومحتواه كمن «ترك العنب وقتل الناطور».

وكما توقعت، فقد توالى التهديد بالاستجوابات ليطال كذلك سمو رئيس الوزراء في حال تجاوز وزير المالية طرح الثقة. أما قائمة المطالبين بطرح موضوع الثقة بالوزير فلا تتسق مع المنطق السياسي، ولا تنسجم مع تركيبة المجلس، علاوة على أن الطلب لا يستقيم مع ما يفترض أن يكون من الأولويات في هذه المرحلة. ان الاستجواب أداة رقابية دستورية رفيعة، بل أهم أداة من أدوات الرقابة البرلمانية، واستخدامه في اطار لعبة المحاور والتسويات الشخصية، يفقد هذه الأداة الرقابية أهميتها ودورها في تصحيح الأمور، كما يفرغ الرقابة البرلمانية، في الدستور واللائحة، من أغراضها البناءة التي كان يتوخاها المشرع من أدوات الرقابة البرلمانية.

وفق المدة الدستورية للفصل التشريعي الحالي، فان الفترة المتبقية للمجلس هي في حدود ثلاثة أشهر. ويتضمن جدول أعمال المجلس الكثير من البنود المهمة، وعلى رأسها، بطبيعة الحال، الميزانيات وهي اختصاص أساسي لوزير المالية. واذا افترضنا جدلاً أن الوزير قد استقال، فهل تكفي المدة المتبقية لوزير جديد لتقييم الميزانيات وتبنيها وعرضها باستفاضة والدفاع عنها أمام المجلس، أم أن مجلس الأمة لن يتوقف كثيرا عند ذلك، وسيعتمد الموازنات دون تدقيق ومراجعة وتدارس، وهل سيكون ذلك مناسباً في ظل الأوضاع المالية الحرجة للدولة. وفي حدسي ان ذلك سيحدث، وسيكون المجلس هو المسؤول عن ذلك. هذه هي نتائج الشخصانية في السياسة ولعبة المحاور، وغياب العقلانية في الرقابة البرلمانية.

وفي تقديري ان المهمة الوطنية التي يتحمل مسؤوليتها مجلس الأمة في هذه المرحلة هي التعامل الجدي والبناء مع العاجل من القضايا ومشروعات القوانين، ومعالجة الميزانيات، واعتماد ما ينسجم منها مع الحالة المالية للدولة، وتهيئة الساحة الداخلية لانتخابات نزيهة وعادلة، والتعاون مع الحكومة للوصول الى السبل والاجراءات الكفيلة باجراء الانتخابات القادمة في موعدها الدستوري وفي ظل الأوضاع الداخلية الاستثنائية الناتجة عن جائحة كورونا. وقبل ذلك وبعده، الالتزام السياسي والأخلاقي التام بعدم تأزيم العلاقة مع الحكومة وعدم استثمار ذلك لتسجيل نقاط ومواقف انتخابية.

