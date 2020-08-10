«القوى العاملة» تستقبل طلبات المكافآت بـ «الواتساب»

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أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، عن آلية استقبال طلبات تسجيل مكافأة الخريجين والتأمين ضد البطالة وبدل البحث عن عمل، مشيرة الى انه سيتم استقبال الطلبات عبر الـ «واتساب». واوضحت ان استقبال تقديم الطلبات مستمر من الاحد الى الخميس اعتبارا من الساعة 9:30 حتى 1:00 ظهرا، على ان يتم الرد خلال ساعات العمل الرسمية. واشارت الى انه سيتم اعتماد المعاملة من قبل الموظف وارسال الإقرار والتعهد وكلمة السر للباحث وانتظار اعتماد تسلمها من قبل الباحث من خلال كلمه (تم). وبينت انه عند التخلف عن الموعد المحدد يلزم اخذ موعد جديد عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة مشيرة الى ان تغيير المواعيد غير متاح في الظروف الراهنة الا عن طريق الموقع الالكتروني.