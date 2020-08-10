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تجديد حبس المتهمين بقضية النائب البنغالي


قررت المحكمة الكلية امس تجديد حبس المتهمين في قضية النائب البنغالي، 14 يوما، ولدى مواجهتهم بوقائع الاتجار في البشر وغسل الأموال واستغلال النفوذ والرشوة، أنكروا الاتهامات. الجدير بالذكر ان دفاع قيادي «القوى العاملة» في الجلسة السابقة طلب الإفراج عن موكله لعدم وجود اتهامات له من النيابة، مبيناً أن الاتهامات الموجودة بملف الدعوى موجهة من الإدارة العامة للمباحث الجزائية وهي غير صحيحة، مؤكدا أن موكله يعاني مشاكل صحية وموجود حالياً بالمستشفى لإجراء عملية جراحية. أما محامو النائب البنغالي فطلبوا الإفراج عنه بأي ضمان تقرره المحكمة.


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