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فرنسا تسجل رقماً قياسياً في الاختناقات المرورية


شهدت فرنسا مستوى قياسيا من الاختناقات المرورية السبت، إذ توقفت سيارات على طرق تمتد لمسافة 820 كيلومترا على امتداد بلد يشهد موجة حر شديدة. وقالت سلطات المرور إن الذروة سجلت بعد الظهر، متجاوزة بسهولة الرقم القياسي لهذا العام والمسجل السبت الماضي بواقع 760 كيلومترا، وكان الرقم القياسي السابق البالغ 762 كيلومترا قد سجل في 3 أغسطس من العام الماضي. وتشهد البلاد موجة حر منذ الخميس، وقد وصلت درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في عدد من المناطق. وأدى ارتفاع درجات الحرارة إلى تفاقم الضغط مع تزايد تفشي فيروس كورونا في البلاد، حيث وصل عدد الإصابات اليومية إلى 2288 السبت.


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