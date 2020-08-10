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أول النهار

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المساعدات الكويتية تتواصل 92 طن أغذية لمتضرري انفجار بيروت


تنفيذاً للتوجيهات السامية لسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وتجسيداً لروح الاخوة والتعاون المشترك بين البلدين، غادرت صباح أمس طائرتان تابعتان للقوة الجوية الكويتية متوجهتان إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، حيث تعتبر هذه الرحلات ضمن الجسر الجوي الذي خُصص لنقل الاحتياجات والمساعدات الطبية الطارئة والمواد الغذائية، وذلك لتأمينها للمتضررين جراء حادث الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.
وتأتي هذه الرحلات بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الخارجية والتجارة وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.
الجدير بالذكر أنه قد تم شحن 92 طناً من الاحتياجات الطارئة والمواد الغذائية موزعةً على الطائرتين.


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