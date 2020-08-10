الكويت:41 مليون دولار دعماً للبنان

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عواصم- الوكالات: تعهدت الكويت بتقديم دعم تصل قيمته إلى أكثر من 41 مليون دولار للبنان لمساعدته في مواجهة الكارثة التي حاقت بعاصمته بيروت إثر انفجار المرفأ الثلاثاء الماضي، فيما دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون امس الى «استجابة دولية» منسقة محذرا من أن الفوضى في لبنان ستؤثر على المنطقة برمتها... (طالع ص 12).

وفي حين تركزت غالبية عمليات الدعم الدولية على التمويل عبر منظمات أممية وغير حكومية متجاوزة الحكومة اللبنانية، فقد اكد الرئيس اللبناني ميشال عون لقادة وممثلي دول العالم المجتمعين افتراضيا برعاية أممية أن اي شخص يثبت تورطه في الانفجار الذي دمر نصف بيروت وشرد ثلث سكانها ستتم محاسبته داعيا إلى الاسراع في تلبية الحاجات الملحة للمشردين قبل حلول الشتاء.

وقال سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء أمس خلال ترؤسه وفد الكويت المشارك في «المؤتمر الدولي لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني» والذي عقد بدعوة مشتركة من ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

انه بتوجيهات سامية من سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد «أعلن عن استعداد الكويت لتقديم الدعم في مواجهة هذه الكارثة بالتزامات مسبقة على الصندوق الكويتي للتنمية يعاد تخصيصها لصالح لبنان بما يقارب ثلاثين مليون دولار سيتم التنسيق بشأنها مع السلطات اللبنانية لدعم الأمن الغذائي إضافة إلى مساعدات طبية وغذائية عاجلة تصل إلى أحد عشر مليون دولار إضافة إلى تبرعات الجمعيات الخيرية الكويتية».

وفي مستهل انطلاق أعمال «مؤتمر الدعم الدولي لبيروت وللشعب اللبناني» الذي عقد افتراضيا، امس أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن عون يدرك حقيقة الإصلاحات المطلوبة. مشددا ان «علينا ان نجنب لبنان العنف والفوضى» التي حذر من أنها قد تعبر من لبنان الى المنطقة كلها. واكد ماكرون أن من المهم أن تكون المساعدات «أكثر فعالية ويستفيد منها الشعب اللبناني». معبرا عن دعمه لتحقيق مستقل بشأن كارثة المرفأ وشدد ماكرون على أنه لابد «من بناء استجابة دولية بتنسيق الأمم المتحدة».

من جهته اكد الرئيس اللبناني على أن كل من يثبت التحقيق تورطه بانفجار المرفأ سوف يحاسب وفق القوانين اللبنانية. وأضاف «لقد التزمت بأن لا أحد فوق سقف القانون، وان كل من يثبت التحقيق تورطه سوف يحاسب وفق القوانين اللبنانية». ولفت عون إلى أن «اعادة بناء ما دُمّر واستعادة بيروت بريقها تتطلبان الكثير، فالاحتياجات كبيرة جداً وعلينا الاسراع في تلبيتها خصوصاً قبل حلول الشتاء حيث ستزداد معاناة المواطنين الذين هم من دون مأوى، وبما يتعلق بصندوق التبرعات المنوي إنشاؤه فأشدد على أن تكون إدارته منبثقة عن المؤتمر».

الى ذلك أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد امس أن بلاده ستقدم للبنان 50 مليون دولار أميركي في إطار مساعدته على تخطي تداعيات انفجار مرفأ بيروت. بينما اعلن الاتحاد الأوروبي عن دعم إضافي بقيمة 30 مليون يورو ستقدم لمؤسسات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وقالت بريطانيا انها ستقدم 20 مليون جنيه استرليني.