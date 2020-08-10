«الخليجي» يطالب بتمديد حظر السلاح على إيران

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الرياض - الوكالات: طالب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتمديد احكام ملحق قرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن تقييد نقل الأسلحة التقليدية من والى ايران والذي سينتهي بتاريخ 18 اكتوبر 2020.

وقال الأمين العام للمجلس د. نايف الحجرف في رسالة الى مجلس الأمن الدولي انه نظراً الى استمرار ايران في نشر الأسلحة في المنطقة وتسليح التنظيمات والحركات الارهابية والطائفية، وحيث ان ايران لم تلتزم ومنذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2231 في عام 2015 بالامتناع والكف عن التدخل المسلح في دول الجوار، مباشرة وعن طريق المنظمات والحركات التي تقوم بتسليحها وتدريبها، ما يجعل من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من والى ايران الى ان تتخلى ايران عن انشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الارهابية والطائفية بالسلاح.

وأضاف ان ذلك الأمر يحتم ضرورة تمديد احكام ملحق القرار رقم 2231 وما يمثله ذلك من ضمان وصون لأمن واستقرار المنطقة والعالم.