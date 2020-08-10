وزيرة الإعلام أول المستقيلين.. وحكومة دياب تتصدع

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بيروت- الوكالات: كشفت مصادر لبنانية أن اجتماعا عقد في السراي الحكومي في بيروت أمس بين رئيس ?الحكومة? ?حسان دياب? وعدد من الوزراء للبحث في استقالة الحكومة. وسط أنباء متواترة عن تصدع الحكومة وتقديم عدد من الوزراء استقالاتهم.

وصباحا أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد استقالتها في ظل أزمة تعصف بالبلاد وسط تداعيات الانفجار الهائل في مرفأ بيروت الأسبوع الماضي.

وقالت في مؤتمر صحافي مقتضب «أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم.. التغيير بقي بعيد المنال» وأضافت أن استقالتها التي قدمتها إلى دياب جاءت «بعد هول الكارثة الناجمة عن زلزال بيروت الذي هز كيان الوطن وأدمى القلوب والعقول، وانحناء أمام أرواح الشهداء وآلام الجرحى والمفقودين والمشردين وتجاوبا مع الإرادة الشعبية في التغيير».

ومن جهة أخرى، ارتفع عدد النواب إلى 6 الذين تقدموا باستقالتهم من البرلمان اللبناني، عقب انفجار الثلاثاء.

وكان البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي دعا خلال عظة الأحد الحكومة إلى الاستقالة، وقال «لا تكفي استقالة نائب من هنا ووزير من هناك، بل يجب، تحسسا مع مشاعر اللبنانيين وللمسؤولية الجسيمة، الوصول إلى استقالة الحكومة برمتها إذ باتت عاجزة عن النهوض بالبلاد، وإلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، بدلا من مجلس بات عاطلا عن عمله».