السبيعي لوزير «التربية»: الاستجواب واصلك واصلك ولتحملك «إركبك» حتى تصعد المنصة.. معلوماتنا صادمة

الأولى

يتعرض وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي في هذه المرحلة الى انتقادات نيابية واسعة وصلت الى التهديد باستجوابه للمرة الثانية، حيث اعلن النائب الحميدي السبيعي تقديمه المساءلة السياسية غدا أو بعد غد. وقال السبيعي: يا وزير التربية الاستجواب واصلك واصلك يوم الثلاثاء او الاربعاء متضمنا معلومات صادمة ولتحملك «ركبك» حتى تصعد المنصة، ولتكن جاهزا في 18 اغسطس حيث سيعرف الشعب من كان يراوغ طوال الفترة الماضية، واذا على قصيد وشعر فنحن ايضا لدينا قصيد وشعر فلا تضيع الاستجواب بذلك وسنرد عليك بالقصيد والشعر.

واضاف السبيعي ان وزارة التربية اما انها جبانة او خائفة من الاستجواب اذ رضخت واعلنت في اعلان صوري توظيف ابناء الكويتيات ونحن نعرف الحوار الذي دار بين الوكلاء «مش حالك.. نزل اعلان.. خل الناس تطوف الاستجواب ثم نسقطهم» بعد الاستجواب ويذهبون للتقاعد الى الخارج مع الوافدين. واكد عدم وجود اي توظيف لابناء الكويتيات، وقال: هذه وزارة تلعب بمصير الناس والوزير لا يستحق ان يبقى في منصبه يوما واحدا بعد ان احدث ثمانية اشهر من المعاناة والنواب و ابناء الكويتيات خلفه والعالم كله خلفه ثم رضخ الاربعاء الماضي حينما علم ان الاستجواب حقيقي.

وكشف السبيعي ان احد الاشخاص عمل على تسوية مع الوزير فرددت عليه: اول شيء ان يصدر قرارا بمنع الاستعانة بالوافدين للعام الدراسي 2020/2021 ويلتزم به، فرد انه لا يستطيع ان يمنع الاستعانة بالوافدين. واقسم بالله العظيم هذا الذي صار يوم الاربعاء الماضي و سأكشف كل متخاذل سيقف مع هذا الوزير لاجل مصالح ضيقة ضد الشعب الكويتي والقطار ركب السكة. من جهته، قال النائب سعدون حماد ان وزارة التربية فشلت في تنفيذ مشروع الـ «اونلاين» بعدما فشلت الشركة المتعاقد معها في تطبيق وتنفيذ الفكرة ولكن مديرة نظم المعلومات بالوزارة قامت بتنفيذ المشروع بدون مقابل وكانت مكافأتها النقل التعسفي الى اختصاص اخر

واضاف حماد ان وزير التربية وقع بنفسه قرار نقل المديرة الى اختصاص آخر، وتساءل: هل انت محرج يا وزير من العقود التي وقعتها مع الشركة التي تماطل في اعادة المبالغ التي استولت عليها؟.

وتابع حماد: سأبحث مع رئيس مجلس الوزراء قضية تلك المديرة التي وفرت الكثير من المبالغ حين نفذت مشروع الـ «اونلاين» مجانا وانا متأكد ان رئيس الوزراء سينصفها.

واكد ان ما يحدث في مجلس الامة هو تكسب انتخابي على حساب مصلحة البلد وخير دليل زحمة الاستجوابات التي نراها مع نهاية دور الانعقاد الذي سينتهي في 3- 9 ويمكن ما تلحقون تناقشون الاستجوابات.. وينكم من الأول.؟

من جانب آخر وبعد ان اسقط مجلس الأمة تقرير اللجنة الصحية الخاص بمشروع قانون العمل الأهلي قام حماد بتوجيه الانتقاد الى مجلس الأمة وأعضاء اللجنة، وقال انا مستغرب كيف يوافق اعضاء اللجنة على القانون ثم يرفضونه اثناء التصويت عليه في الجلسة.

وجاء الرد على حماد على لسان زميله في اللجنة النائب حمود الخضير الذي أكد ان قانون معالجة آثار «كورونا» على سوق العمل مشروع حكومي وليس اقتراحا نيابيا، ومر بمراحل عدة حيث ناقشنا في البداية في اللجنة الصحية مسودة المشروع وأكدنا لوزيرة الشؤون مريم العقيل ضرورة توفير الحماية للعمالة الوطنية، وتمت إحالة المشروع الحكومي رسميا للجنة لكن لم تكن هناك مواد واضحة لاستثناء الموظف الكويتي.

وتابع: تم تعديل المشروع من خلال زيادة دعم العمالة الوطنية بالقدر الذي سيتم خصمه من راتب الموظف، حتى يكون الكويتي في مأمن ولكن قبل التصويت في الجلسة السابقة على القانون تفاجأنا بأن الحكومة لديها تعديل عليه يضع سقفا أعلى لدعم العمالة الوطنية بعكس ما تم الاتفاق معها، وشعرنا بالقلق على الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، وارتأينا بعد التشاور رفض القانون بالكامل وقد حصل الرفض على أغلبية كاسحة كي لا تكون العمالة الوطنية تحت خطر التسريح أو تخفيض الراتب بقوة القانون. وذكر الخضير ان اللجنة الصحية وافقت على قانون مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص وهو قانون مستحق وهناك توجه نيابي لاستعجال نظره في الجلسة المقبلة ليكون ضمن الأولويات، وعلى الحكومة أن تتعاون مع المجلس وتحترم رأي الأغلبية التي تدعم وتؤيد هذا القانون.