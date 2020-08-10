الحربي: لا يمكن تطبيق الـ«أونلاين» على الرياض و«الابتدائية»

الأولى

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي ان «التربية» امام مرحلة تاريخية حاسمة لعودة حركة التعليم التي لا تريد الوزارة لها ان تتوقف . وقال في تصريح للصحافيين على هامش جولته امس على عدد من المدارس في منطقتي مبارك الكبير وحولي «تعلمنا رؤى جديدة وكان هناك اصرار على المواصلة بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء الذي كان يجتمع بي اسبوعيا لاطلاعه على كل جديد في هذا الجانب».

وتطرق الى العام الدراسي الجديد لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية مؤكدا ان رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الثلاثة الأولى لا يمكن ان يكون تعليمها عن بعد «لذلك استعضنا عن ذلك بتسجيل حصص تعليمية سوف تبث على تلفزيون الكويت».

وأضاف ان جميع مكونات الوزارة على المستوى الاداري والتعليمي والتوجيه الفني والادارات المدرسية عملت خلال الأشهر الأربعة الفائتة بجد واجتهاد «والآن نقوم برصد التجربة بشكل مقنن وسوف نكون بمنتهى الواقعية والشفافية».

وذكر ان الانتقال من التعليم التقليدي الى التعليم (عن بعد) ليس بالأمر السهل «فهو يعني ان ننتقل من بناء معرفي الى آخر ومن فضاء الى فضاء لكن ما يبعث على الارتياح ان التقنيات دخلت الى حياتنا قبل هذه الجائحة ما سهل الأمور لدينا».

وبين ان وزارة التربية دائما ما تؤكد الحق في التعليم وأن الحكومة متمسكة بهذا الحق «وقد واجهتنا صعوبات مختلفة لكن بمشيئة الله وحماس الشباب تجاوزنا كل العقبات».

وشدد على ان وزارة التريبة تسير الان في جملة اتجاهات، اولها التعليم عن بعد لطلاب الصف الثاني عشر «الذي بدأ اليوم ونعمل لأن تكون انطلاقة العام الدراسي المقبل في الرابع اكتوبر المقبل». وأفاد بأنه «تم اعداد 11930 فصلا افتراضيا في (الثاني عشر) وتفعيل 457 الف حساب للمتعلمين اضافة الى 73 الف حساب مفعل للمعلمين وعشرة آلاف للمشرفين ورؤساء الأقسام والتوجيه الفني وسوف نقيم التجربة بكل شفافية فهدفنا هو تحقيق مصلحة الوطن ومستقبل الكويت».