انخفاض أعداد المصابين بـ «كورونا» في «العناية المركزة»

الأولى

لأول مرة منذ شهر مايو الماضي انخفضت اعداد الحالات المصابة بـكورونا التي تتلقى الرعاية في العناية المركزية الى ما دون 120 حالة حيث اعلنت وزارة الصحة امس ان عدد الحالات في العناية المركزة بلغ 115 ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية 7716 حالة.

وأعلنت الوزارة امس تسجيل 514 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 71713 وتم تسجيل أربع حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة 478 حالة. وكانت الوزارة أعلنت شفاء 713 إصابة في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلغ مجموع حالات الشفاء 63519 حالة .

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ (كونا) إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ 514 السابقة تضمنت 359 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 69?84 % و 155 حالة لغير الكويتيين بنسبة 30?16%. وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 122 حالة في منطقة الجهراء الصحية و118 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و111 حالة في منطقة الفروانية الصحية و83 حالة في منطقة حولي الصحية و80 حالة في منطقة العاصمة الصحية.

ولفت إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها في الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 3223 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 532353 فحصاً.