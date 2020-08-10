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تعيين وتكليف وكلاء مساعدين في «المواصلات»

فايز الزعل
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الإثنين 10 أغسطس 2020

كشف مصدر مطلع في وزارة المواصلات عن أن وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص كلف مدير خدمات المشتركين في محافظة حولي محمد الحيص ليصبح وكيلا مساعدا بالتكليف لقطاع خدمات المشتركين، فيما تم نقل الوكيل المساعد عبدالله العازمي ليتسلم قطاع البريد لحين تعيين اسماء جديدة.
وعين الحريص مدير إدارة النقل البحري في قطاع النقل جمال الكندري وكيلا مساعدا لقطاع النقل بعد إحالة عادل دشتي للتقاعد، كما تم تعيين مانع العجمي وكيلا مساعدا لقطاع الاتصالات والخدمات المساندة بعد استقالة راشد الاذينة، وبقيت الوكيل المساعد الحالي بثينة السبيعي تحت بند أجر مقابل عمل في منصب الوكيل المساعد لقطاع الادارية والمالية.


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