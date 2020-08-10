«التربية»: فتح التعاقدات المحلية لجميع المواد.. وفق أولويات محددة

الأولى

اعلنت وزارة التربية حاجتها من التعاقدات المحلية للعام الدراسي 2020/ 2021 من الوظائف التعليمية، مشيرة الى ان شرط الخبرة اساس لقبول مستندات المتقدمين في جميع المواد باستثناء تخصص التربية الموسيقية للإناث وتخصص الديكور للذكور مبينة ان أولوية التعيين تكون بعد قبول جميع الكويتيين في التخصصات المطلوبة، ثم أبناء الكويتيات (غير محددي الجنسية)، و أبناء دول مجلس التعاون الخليجي. واوضحت ان الشروط شملت ان تكون الخبرة (?) سنوات لذوي المؤهلات غير التربوية، وسنتين لذوي المؤهلات التربوية، مستثنية من شرط الخبرة حملة شهادة الدكتوراه والحاصلين على تقدير لا يقل عن جيد جدا في المؤهل الجامعي، وحملة شهادة الماجستير والحاصلين على معدل لا يقل عن امتياز في المؤهل الجامعي، وخريجي كلية التربية من جامعة الكويت وخريجي كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من داخل الكويت. وذكرت انه يقتصر قبول غير الكويتيين الذكور على حملة مؤهل العلوم على مخرجات كلية التربية الأساسية من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من داخل الكويت، مبينة انه يشترط لقبول تعيين حديثي التخرج من غير الكويتيين من كليات إعداد المعلم اجتياز المقابلة الشخصية ولا يستثنى من ذلك أي حالة أو تخصص.