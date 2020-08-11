«الطيران المدني»: السماح بدخول أقارب الكويتيين

وطن النهار

أصدرت الادارة العامة للطيران المدني تعميماً الى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي يسمح بدخول الركاب غير الكويتيين الى البلاد ممن لديهم صلة قرابة مع كويتي من الدرجة الأولى القادمين من الدول الـ31 المحظورة من دخول البلاد.

وقال مدير الادارة يوسف الفوزان انه الحاقا بالتعميم بشأن قائمة الدول المحظورة، يسمح بالسفر الى الكويت من الدول المحظورة الركاب غير الكويتيين الذين لديهم صلة قرابة مع كويتي من الدرجة الأولى «أب - أم - زوج - زوجة - أبناء» بعد أن يثبت صلة القرابة، وكذلك العمالة المنزلية المرافقة للكفيل شريطة صلاحية الاقامة، وفي حالة وفاة الكفيل خارج البلاد يسمح للعمالة المنزلية بالدخول الى الكويت ويؤخذ بعين الاعتبار الشروط الواردة في التعميم.

ولفت الفوزان الى أن الطيران المدني تقوم بالتنسيق مع المنظمات الدولية بشكل متواصل وهناك نشرات تتم ترجمتها وتعقيم يومي لمطار الكويت الدولي، حيث تتم دراسة القرارات واعادة تقييمها حسب الوضع الصحي العالمي.

وشدد على أن جميع الاجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء الكمامات مطبقة بمطار الكويت بشكل صارم، ونفس الأمر داخل الطائرات.

