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ضمن فعاليات الملتقى الإلكتروني الأول لتأثيرات الجائحة على الاقتصاد

المهدي: «كورونا» خفضت معدلات النمو وأثرت سلباً في القطاع الخاص

فايز الزعل
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الثلاثاء 11 أغسطس 2020

شاركت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ممثلة في الامين العام الدكتور خالد المهدي في فعاليات الملتقى الالكتروني الاول تأثيرات كورونا على حقوق الانسان والاقتصاد تحت شعار الآثار والتحديات المالية والاقتصادية لـ كورونا واوجه العلاج. وادار الملتقى نائب رئيس جمعية الحقوقيين احمد الرشيدي بمشاركة عضو مجلس الشورى في مملكة البحرين الدكتور عبد العزيز ابل واستاذ القانون الاقتصادي المساعد في قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة الكويت الدكتور عبد العزيز الشبيب.
واستهل الرشيدي الجلسة الاولى مؤكدا ان جائحة كورونا تسببت في تأثيرات سلبية على الدول والمؤسسات والافراد ماليا واقتصاديا مشيرا الى ان تأثيرات هذا الوباء لم تفرق بين دول كبيرة واخرى صغيرة.
وكان اول المتحدثين في الجلسة الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد المهدي حيث تحدث حول الاثار الاقتصادية لجائحة كورونا مشيرا الى انه في بداية الحديث عن هذا الموضوع يجب ان نعرف اين كان العالم قبل كورونا وخلالها وماستؤول اليه الاوضاع بعد انتهاء الازمة.
واشار الى اننا نستخدم النماذج الاقتصادية للتعرف على توقعات مابعد الأزمة مشيرا الى ان تداعيات هذه الازمة مازالت قيد البحث عالميا ويجب ان نعرف تداعياتها على العالم قبل النظر الى تداعيتها على المستوى الوطني لافتا ان الاقتصاد العالمي قبل كورونا يمر بمرحلة نمو اقتصادي على مدى عشر سنوات بعد الازمة الاقتصادية العالمية التي اثرت على العالم في عام 2008 حيث حدث نمو اقتصادي عالمي بمعدلات نمو ملحوظة الى ان انتهت الدورة الاقتصادية في عام 2019 ثم بدأ بعدها في اول 2020 تباطؤا اقتصاديا طبيعيا.
واضاف: انه من سوء الطالع ان جاءت ازمة كورونا في توقيت بداية التباطؤ الاقتصادي العالمي وتسببت في قطع الامدادات والتبادل التجاري بين الدول مشيرا الى انه وكون الكويت تعتمد في دخلها القومي على مورد النفط بنسبة 90% وما حدث من انخفاض في اسعار النفط ادى ذلك الى انخفاض معدلات النمو وتأثر ايضا القطاع الخاص وسوق العمل سلبا.
وتطرق مهدي للحديث حول طرق التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا لافتا ان هناك اربع طرق للتعافي التدريجي مشيرا الى انه من المتوقع ان يحدث خلال الفترة المقبلة تحسنا في اسعار النفط ما يساهم في سرعة التعافي الاقتصادي الا ان ذلك يختلف في طريقة تفاعل القطاعات الاقتصادية بجميع انواعها.


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