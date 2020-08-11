687 إصابة جديدة تزيد مرضى «كورونا» إلى 72 ألفاً و400

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة أمس الاثنين تسجيل 687 اصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك اجمالي الحالات المسجلة في البلاد الى 72400 في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة اثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 482 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ (كونا) ان من بين الحالات السابقة التي ثبتت اصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت اصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الاصابة الـ687 السابقة تضمنت 443 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 64?48% و244 حالة لغير الكويتيين بنسبة 35?52%.

وذكر أن الاصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 168 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و168 في منطقة الجهراء الصحية و147 في منطقة الفروانية الصحية و117 في منطقة حولي الصحية و87 في منطقة العاصمة الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة 117 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت اصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7890 حالة.

وأشار الى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3450 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 535803.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 509 اصابات خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 64028 حالة.

