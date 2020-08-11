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وطن النهار

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الحرس الوطني يستأنف دورة المشاة المتقدمة للضباط

طالب الشريف
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الثلاثاء 11 أغسطس 2020

استأنف الحرس الوطني دورة المشاة المتقدمة للضباط والتي يعقدها معهد تدريب قوات الحرس الوطني بنظام التعليم عن بعد وفق الاجراءات الاحترازية المتبعة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
ورحب وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي في كلمة له من خلال الاتصال المرئي بالضباط المشاركين في الدورة من دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة بالاضافة الى ضباط من الجيش الكويتي مع اخوانهم من ضباط الحرس الوطني، تجسيدا للتعاون وتبادل الخبرات وتحقيق التكامل بين الأشقاء.
وأشار الى ان القيادة العليا في الحرس الوطني تولي أهمية كبيرة لاستمرار العملية التعليمية والتدريبية باستخدام التقنيات التعليمية الحديثة ليواصل رجال الحرس الوطني مهامهم في حماية أمن الوطن واستقراره بالتعاون مع زملاء السلاح في الجيش والشرطة والادارة العامة للاطفاء.


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