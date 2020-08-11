جمعية المهندسين: نؤمن للبنان الاستشارات الفنية ومواد البناء

وطن النهار

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أطلقت جمعية المهندسين بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب الذي تترأسه الكويت حملة هندسية – عربية تضامنا مع لبنان الشقيق يتم من خلالها تقديم الاستشارات الهندسية والفنية وتأمين بعض مواد البناء للمساهمة في ترميم المباني المتضررة بالاضافة الى الدعم المادي من خلال المنظمات والمؤسسات الحكومية والنقابية في كل قطر على حدة.

وقال رئيس الاتحاد ورئيس جمعية المهندسين فيصل العتل خلال الاجتماع الطارئ لرؤساء الهيئات الهندسية والمكتب التنفيذي لاتحاد المهندسين العرب الذي عقد «أون لاين»: نشكر المهندسين العرب على تجاوبهم وتلبيهم دعوتنا لعقد هذا الاجتماع والتباحث في اطلاق أكثر من حملة هندسية – عربية لدعم لبنان الشقيق في محنته، لافتا الى أن مشاركة 18 رئيسا وممثلا لأغلب النقابات والجمعيات والهيئات الهندسية العربية الأعضاء بالاتحاد وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي يعكس حرص المهندسين العرب على توفير الدعم الممكن للبنان الشقيق. وأكد في كلمته أننا حريصون على الاستجابة لأي متطلبات من قبل الزملاء في لبنان الشقيق، موضحا أننا تلقينا من الأخوة في لبنان حاجتهم الى بعض مواد البناء مثل الزجاج والأخشاب والألمنيوم. وأكد العتل: لن نتوانى في تلبية طلبات الأخوة اللبنانيين من مواد البناء وسنعمل مع الدول الراغبة لتشكيل وفد هندسي – استشاري عربي لمن يرغب للقيام بزيارة ميدانية الى موقع الانفجار والمناطق المتضررة ودعم الأشقاء اللبنانيين في الجانب الفني والهندسي اضافة الى الجانب العملي.

وبدوره أكد ممثل الجمعية المهندس محمد السبيعي، أن المهندسين الكويتيين يدعمون أية قرارات عربية لمساعدة الأشقاء في لبنان، لافتا الى أن مبادرتهم تتضمن ثلاثة محاور رئيسة؛ الأول تقديم الدعم المادي الفوري من خلال القنوات الرسمية، والثاني تشكيل فريق مسح هندسي من أصحاب الخبرات يقدم المشورة والدعم الفني للأشقاء بلبنان والثالث حث المهندسين والجهات المعنية للتعاون مع النقابة بلبنان. وقد شارك في الاجتماع ممثلون عن مملكة البحرين وتونس، الجزائر، السودان، سورية، ليبيا، مصر، المغرب، قطر، الأردن، فلسطين، العراق، الكويت، بالاضافة الى للأمانة العامة وأعضاء المكتب التنفيذي. واتفق المشاركون في الاجتماع على أن تقدم المقترحات مكتوبة الى الأمين العام للاتحاد ليقوم بعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها ورفعها الى الجهات المعنية لدى كل دولة عربية تأكيدا ودعما لتخفيف آثار الانفجار عن لبنان الشقيق.

