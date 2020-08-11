الخرينج: 100 % نسبة «التكويت» في بلدية مبارك الكبير

وطن النهار

أكد مدير فرع بلدية مبارك الكبير فهد الخرينج ان بلدية المحافظة لديها العدد الكافي لتغطية كل المناطق التابعة لها، من مهندسيين وإداريين وعمالة وآليات مختلفة بجميع أنواعها، مؤكدا بأنه لايوجد لديهم نقص طاقات بشرية.

واوضح في حوار خاص لـ «النهار» أن العمالة الوطنية في بلدية المحافظة 100 % من المهندسين والفنيين والموظفين، مشيدا بما تراه قيادات البلدية من تكويت الموظفين وتطبيق سياسة الإحلال حسب الخطة الموضوعة.

وأشار إلى أن بلدية المحافظة قامت بدورها خلال أزمة كورونا بالرقابة على المحال والأسواق وغيرها من التي تخضع لرقابتها، وتطرق في الحوار للعديد من الجوانب والخدمات التي قدمتها بلدية المحافظة وفيما يلي تفاصيل الحوار:

كم يبلغ عدد الإدارات في بلدية محافظة مبارك الكبير ..؟

لدينا 6 إدارات في فرع المحافظة «إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق وإدارة السلامة والرقابة على التراخيص وإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية وإدارة التراخيص الهندسية وادارة تراخيص الخدمات البلدية وإدارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية»، بالاضافة لوجود أقسام مستغلة تتبع مدير فرع المحافظة قسم الطوارئ وقسم الإزالة وهذه الاقسام لها إجراءات مباشرة.

وكم مركزاً يتبع بلدية المحافظة؟

توجد 6 مراكز أربعة مراكز تتبع إدارة النظافة العامة «مركز صباح السالم، العدان، القصور، مبارك الكبير ومركزان واحد تابع لقسم الازالة وآخر لقسم الطوارئ.

هل لديكم الطاقة الاستيعابية لتغطية المحافظة؟

لدينا العدد الكافي لتغطية كل مناطق محافظة مبارك الكبير، من المهندسين والإداريين والعمالة وآليات مختلفة بجميع أنواعها، وهذا يعود إلى أن قيادات البلدية لم تقصر في دعم وتوفير اللازم من الخدمات من أجل أن نعمل في بيئة متوازنة، لذلك لايوجد لدينا نقص طاقات بشرية أو معدات أو آليات للعمل.

كيف تجدون الاثر الإيجابي للجولات الميدانية التي تقوم بها إدارات البلدية في مناطق المحافظة ..؟

تبقى الجولات الميدانية هي المؤشر الحقيقي ومن تقيس نبض الشارع والعمل على متابعة كل ما يحدث، حيث انها تبين لك حجم عملك والإداء اليومي من خلال الموقع المرصود، خاصة ان شركات النظافة تحتاج إلى متابعة دقيقة لذلك كل الإدارات لها دورها الميداني لرصد مايحدث واستكشاف المواقع ومدى الإنتاجية للعمل المطلوب وحتى لو وجد قصور أو تقاعس من قبل شركات النظافة فنحن نعمل على معالجته على وجه السرعة كذلك رصد حركة المراقبين والمفتشيين الذين يقومون بدورهم اليومي لمتابعة حجم العمل والإنجازات، كذلك توجد مناطق بها إنشاءات جديدة فعمليات البناء التي تقوم بها شركات البناء والعمالة تعطلت عن العمل بسبب أزمة كورونا إلى أن بدأت من خلال المرحلة الثانية وزاد حجم عملها في بيوت المواطنين وغيرهم من مناطق الخدمات، لذلك جولاتنا الميدانية راصدة لكل شيء في المحافظة من مخلفات بناء او انقاض أو تجاوزات مرئية ويتم اتخاذ اللازم في حال المخالفة وعدم اتباع اشتراطات السلامة او الإجراءات الاحترازية.

هل هناك إجراءات تم اتخاذها على شركات البناء والمقاولين..؟

هذا أمر طبيعي فكل إدارة مختصة في عملها مثلا إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق دورها واضح في هذا الجانب وهي الحرص على متابعة أمور النظافة في المناطق والشوارع والميادين ورصد ساعات خروج شركات النظافة لكل المناطق واتخاذ اللازم إذا كان هناك تقصير،اما الرقابة الهندسية مختصة في مخالفات البناء او تجاوزاتها، فيما تبقى إدارة السلامة مختصة في متابعة التشوينات ومساحاتها المحددة ومعداتها الآمنة، بالاضافة للإدارات الاخرى، لذلك تجد أن أهمية الجولات الميدانية لموظفي الإدارات مهم جدا بنسبة 90‎‎ % لعمل البلدية، علما انه بدون جولات ميدانية لاتستشعر بالنتائج التي تريدها يوميا لتحقيق نتائج ملموسة ..

تختلف نوعية عقود التشوينات في بعض الاماكن والخطوط السريعة وأماكن البناء، هل هناك التزام في المساحات المحددة ..؟

ميزة محافظة مبارك الكبير انها محافظة حضرية بما يعني أنها ليست صحراوية، لذلك أغلب المناطق فيها سكنية فتجد ان التشوينات فيها قليلة خاصة التي ترتبط بالعقود الحكومية التي نجدها في الطرق والخطوط السريعة وهذه لها إجراءاتها وتراخيصها ونظامها المحدد بإشراف البلدية، علما انه لم تكن لدينا تجاوزات تذكر في نطاق حدود المحافظة ..

كيف تجد دور وعمل إدارة النظافة واشغالات الطرق وهل تؤدي دورها بالشكل المطلوب في المحافظة ..؟

سأعتبر نفسي مواطنا عاديا واقوم بجولة ميدانية في المناطق لمتابعة كل مايتعلق بالنظافة، فإذا وجدت مخلفات بسيطة لاتحصى، تجدني أنسف جهود البلدية كلها من نظافة وتراخيص البناء وتشوينات وغيرها إذا وجدت خللاً ومكاناً غير نظيف وهذه تعتبر النظرة الأولى للمواطنين، لكن اذا كنت موظفا في البلدية تجد ان دور إدارة النظافة هو المؤشر لأداء البلدية اليومي في كل المناطق، وهذا لايقلل من عمل الإدارات الاخرى القائمة على عملها، خاصة ان البلدية لها دور حيوي في كل أجزاء الدولة من خدمات وطرق وتراخيص واعمال إنشائية، فأحيانا تستغرب نظرات بعض المواطنين لاداء البلدية فتجده يتجاهل كل ماقمت به من عمل تنظيف ومتابعة واشراف مفتشين على شركات النظافة نظير خطأ واحد غير محسوس في الشارع لذلك ينسفون 90‎‎ % من الإنجازات التي تقوم بها البلدية بشكل يومي، لذلك النظافة بالذات هي مسؤولية مجتمعية شاملة ولاتتوقف على دور شركات النظافة فقط وتحتاج التزام من كل المواطنين واخراج القمامة في الساعات المحددة التي اشارت لها البلدية في تعاميمها، ايضا ان معدات شركات النظافة وآلياتها متواجدة في كل مكان للقيام بعملها، لكن تستغرب ان البعض يضع القمامة جنب الحاوية بكل مخلفاتها ولايضعها في الداخل، لذلك نحن نتمنى ان يستوعب بعض المواطنين ثقافة الالتزام من وضع المخلفات والقمامة داخل اماكنها الصحيحة وذلك لمصلحة الجميع.

وكيف تجد دور إدارة السلامة؟

تقوم بمتابعة عمل الشركات والمقاولين وعقود العمل والعمالة بشرط ان تكون الإجراءات سليمة، وعدم وجود خطورة على حياة العاملين او المواطنين أو المرتادين للطريق، علما بأن أي إجراء مخالف يتم إتخاذ اللازم في حينه ولديهم صلاحيات شاملة في هذا الجانب.

كيف تجد ميزة موظفي الضبطية القضائية؟ وهل كل الإدارات تمتلك هذه الخاصية؟

كل الإدارات لديها هذه الميزة وهي بمثابة المخالفة المباشرة إذا وجد تقصير في حينه في الأماكن المحددة، ومن حجم التساؤلات من البعض حينما تقوم بعملك اليوم فتجده يسأل «من حضرتك» لذلك وجدت هذه الميزة لضبط العمل وصاحب المصلحة خاصة انها حماية للموظفين علما أن لديهم دورات تأهيلية ومتخصصة للتعامل مع الجمهور وليس لديهم تعسف في اتخاذ الاجراء خاصة ان لها جوانب اخرى متعلقة بها وعدم الدخول في خوض اخطاء قانونية إن وجدت، لذلك اغلب من يحملون هذه الميزة مهيأوون للعمل الميداني وإجراءاتهم صحيحة في متابعة العمل ..

كيف تجد تطبيق النظام والتعامل الإلكتروني في البلدية وما هي مؤشراته الإيجابية لديكم في الإنتاجية؟

من يتابع عمل البلدية من فترات سيجد النقلة النوعية لها خلال الأربع سنوات الماضية، فتجد ان هناك قفزات هائلة وتطور إلكترونياً في كل المعاملات، وهذا فضل من الله وفضل وزير الدولة لشؤون البلدية ومدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي الذين لهم فضل في دعم وعمل بتطوير شامل لجميع الأنظمة في البلدية خاصة في الجانب الإلكتروني حيث تم القضاء على الجانب الورقي «التقليدي» في المعاملات وهي خطوة ملموسة وجدها المواطنون والمكاتب الهندسية في إنجاز المعاملات الإلكترونية، خاصة انه قبل سنوات المعاملات كانت ورقية وملفات وتنتظر أشهر لانجاز معاملة ترخيص البناء، حاليا ترخيص البناء يأخذ أقل من يوم اذا لم يكن ساعات محددة جاهز للتسليم، حتى المهندسين يستطيعون العمل اينما وجدوا حتى بيوتهم عن طريق «الأونلاين» وخلال أزمة كورونا لم يتوقف إنجازها، خاصة ادارة التراخيص الهندسية وإدارة الرقابة الهندسية، لذلك العملية أصبحت مرنة وعملية خاصة في إصدار كل الشهادات المتعلقة في البناء وغيره.

تطور تقني

هل نستطيع القول ان هذا التطور التقني في البلدية أتى بالصدفة ..؟

مستحيل ولم يأت من فراغ بالعكس من حسن تخطيط وإدارة فعالة وجهد جبار ومنظومة إلكترونية شاملة استطاعت ان تحظى برضا المواطنين والمكاتب الهندسية، فالمعاملات حاليا مؤرشفة إلكترونيا ودقيقة خاصة التراخيص الإلكترونية، فالبلدية حاليا انتهى لديها عصر التداول الورقي مع دخول الأنظمة الإلكترونية الفعالة بفضل الله وفضل القائمين عليها، لذلك تبقى البلدية جزء من منظومة حكومية تعمل وفق مسؤوليات واضحة وخدمات هامة وتقوم بواجبها اليومي في كل الاتجاهات من نظافة وتراخيص ومتابعة طرق وتشوينات ورقابة وتفتيش وغيرها من الجوانب، لكن لابد هذا التطور التي عايشته البلدية ان يواكبه تطور توعوي لبعض المواطنين من اجل مصلحة الدولة، واعتقد ان الدور الإعلامي واضح لكل المؤسسات الإعلامية ودورها الواضح في تسليط الضوء على كافة إنجازات البلدية وغيرها من الجهات الحكومية العاملة ..

من المؤكد ان مديري وموظفي البلدية يعيشون في حالة من الحرج من اجل إنجاز المعاملات؟

في كل الحالات الحرج موجود، لكن لدينا في البلدية النظام نظام ولا استثناءات والحرج عمره ماكان مستثنى من القانون، ولن نستثني قريباً او صديقاً او جاراً، فالكل سواسية لدينا في المعاملات خاصة ان الإلكترونية ليس متواجدة فيها خانة واسطة او استثناء ينطبق او لاينطبق، بل المعاملة في مجملها تنجز وفق القانون.

كفاءات وطنية

ما حقيقة ان موظفي بلدية مبارك الكبير جميعهم من الكفاءات الوطنية..؟

هذا الجانب صحيح 100‎‎ % خاصة المهندسين والمراقبين والموظفين وغيرهم جميعهم كفاءات وطنية هذا يعود للتوجيهات العليا من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية والمدير العام للبلدية المهند احمد المنفوحي ونائب المدير العام لشؤون محافظتي الفروانية ومبارك الكبير المهندس عمار العمار وحرصهم على تطبيق سياسة التكويت والاحلال في البلدية ونحن نعمل وفق السياسات المطروحة التي تأتي من قبل المسؤولين في البلدية.

