مداخل ومخارج إضافية لمدينة المطلاع السكنية

وطن النهار

اتضحت معالم مشروع تطوير طريق العبدلي السريع من مدينة المطلاع المستقبلية إلى التقاطع المستقبلي مع الطريق الإقليمي الشمالي جنوبا، حيث يسير العمل بوتيرة جيدة.

ويعد المشروع هو المرحلة الثانية من تطوير طريق العبدلي والذي يخدم مدينة المطلاع السكنية استكمالا للمرحلة الأولى من تطوير طريق العبدلي وسيتم من خلال هذين المشروعين توفير مداخل ومخارج إضافية لخدمة المدينة وربطها مع شبكة الطرق السريعة بما يحقق سهولة وانسيابية في الحركة المرورية لقاطني المدينة وبما يتوافق مع الكثافة السكانية والحجم المروري المتوقع مستقبلا في هذه المدينة.

وسوف تستغرق مدة التنفيذ ثلاث سنوات، وسيكون الإشراف من خلال فريق مُشكل من قبل الجهاز الفني للهيئة العامة للطرق والنقل البري وفريق الدعم الفني التابع للهيئة، فيما سيربط المشروع بين مدخل مدينة المطلاع وبين وصلة الطريق الإقليمي القادم من طريق السالمي جنوبا بطول إجمالي 26 كم، وستتم توسعة الطريق القائم من 3 حارات إلى 5 حارات بكل اتجاه. يشتمل المشروع أيضا على إنشاء 3 تقاطعات رئيسة حرة الحركة و6 جسور علوية، بالإضافة إلى تنفيذ شبكات البنية التحتية وخدمات أخرى حيث سيتم نقل أو ترحيل بعض الخدمات القائمة إلى مسارات محددة لتوفير المساحات اللازمة لإنشاء الطرق والجسور وهذه الخدمات تشمل شبكات صرف مياه الأمطار للطرق، عبارات خرسانية لصرف مياه الأمطار، شبكات إنارة الطرق، الأعمال المدنية لشبكات الهاتف، شبكات المياه العذبة، إنشاء عبارات خرسانية للخدمات، شبكات الضغط العالي والمتوسط الكهربائية، وكذلك يتضمن أعمال المشروع تركيب اللوحات المرورية والعلامات الأرضية ونظم التحكم المروري المركزية وصيانة وحماية السيولة المرورية خلال التنفيذ عن طريق التحويلات المرورية، بالإضافة إلى إنشاء 4 مواقف للحافلات والنقل العام وجسور لعبور المشاة.

