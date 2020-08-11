السفارة الأرمينية: يدنا ممدودة للمفاوضات السلمية مع أذربيجان

وطن النهار

أصدرت سفارة جمهورية أرمينيا لدى البلاد بياناً بشأن انتهاك وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان في شهر يوليو الماضي.

وقالت ان القوات المسلحة الأذربيجانية انتهكت وقف ا?طلاق النار باتجاه منطقة «تافوش»بجمهورية ا?رمينيا في شهر يوليو 2020، مصحوبة بمحاولات تسلل ا?لى مواقع ا?رمنية باستخدام مدفعيات وطائرات بدون طيار بما فيها الطائرات الإسرائيلية المتطورة من نوع هيرميس-900.

وأضافت: وقد تم التصدي لهذه الا?جراءات الاستفزازية بشكل فعّال من قبل الجانب الا?رمني بما فيها إسقاط الطائرات الإسرائيلية دون طيار التي لم يسبق إسقاطها من قبل.

وقالت: إن العدوان الأذربيجاني يشكل انتهاكاً صارخاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، في انتهاك مباشر لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم ولا سيما أثناء جائحة COVID-19.

وأكدت أن أرمينيا كانت من أولى الدول المنضمة إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بينما ما زالت أذربيجان من الدول القليلة التي تتجاهل تلك الدعوة ولا تنضم إليها. هذا مع رفضها تقوية نظام المراقبة على خط التماس بين ناغورنو-كاراباخ وأذربيجان

وقالت: إلا أنه ما زالت يد الجانب الأرمني ممدودة للمفاوضات السلمية مع أذربيجان ونشكر كل الدول والمنظمات الدولية التى عبّرت عن موقفها بوضوح بأن المغامرة العسكرية لحل النزاع مرفوضة كلياً. وتغدو حكومة جمهورية أرمينيا ممتنة للحصول على دعم المجتمع الدولي للجهود الساعية للسلام والتقدم في المفاوضات تحت راية مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي هي المفوضة والمعترف بها دولياً بالوساطة في نزاع ناغورنو-كارباخ.

