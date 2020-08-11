المقصيد: تكثيف الجهود للاستعداد للعام الدراسي المقبل

وطن النهار

بينما اجتمع وكيل وزارة التربية بالانابة الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد مع وفد جمعية المعلمين لمناقشة مستجدات الميدان التربوي، اكد ضرورة تضافر الجهود ما بين وزارة التربية وجمعية المعلمين لتحقيق الأهداف التربوية المرجوة بالاضافة إلى تكثيف الجهود في الاستعداد للعام الدراسي المقبل.

من جانبه، قال رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي ان وفد الجمعية اجتمع مع وكيل وزارة التربية بالانابة لطرح ومناقشة مجموعة من القضايا التربوية والتي تهم الميدان التربوي والمتفق على اهميتها للتباحث فيها والحرص عليها على تؤكد وزارة التربية على حرصها في التنسيق والتعاون مع جمعية المعلمين بمايصب في مصلحة الميدان التربوي.

بينما شهدت اغلب المدارس الثانوية خلال اليومين الماضيين نسبة حضور كبيرة بين المتعلمين في التعليم الالكتروني بلغت 97 في المئة، ابدت الهيئات التعليمية ارتياحها في تقديم الدروس دون مشاكل اوضغوط تذكر بخلاف كما كان في التعليم التقليدي وما يصاحبه من زحام ومشاكل طلابية تواجه المعلمين بشكل يومي.

في هذا السياق، اكد مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية محمد العجمي، ان انطلاقة الفصل الدراسي الثاني المستكمل لطلبة الصف الثاني عشر من العام الدراسي 2019 / 2020 شهد نسبة حضور كبيرة جدا بين المتعلمين، مشيرا إلى انها بلغت بين الطلاب 94 في المئة وبين الطالبات 97 في المئة.

وقال في تصريح للصحافيين، ان ادارة المنطقة حرصت على الاستعداد في التجهيزات الاولية لتكون على اكمل وجه ومنها متابعة الطلبة مع بدء تطبيق نظام التعليم الالكتروني، مؤكدا ان المنطقة تعمل بجد واجتهاد وقصدت رصد الحركة الطلابية في التفاعل مع نظام الجديد بتلقي التعليم عن بعد، موضحا انها قامت باعداد احصائية بعد مراجعة النظم والداتا المعتمدة في الوزارة من خلال الفرق المشكلة وذلك بحصر اعداد الطلاب والطالبات الذين انتظموا في الحضور.

وأشار إلى ان نسبة الحضور الكبيرة تدل على نجاح منطقة وزارة التربية في عملية تفعيل الحسابات لاسيما التي قامت فيها المنطقة قبل بدء الدراسة بحسب توجهيات وزير التربية د. سعود الحربي وتعليمات وكيل التعلم العام اسامة السلطان، لافتا إلى ان الطلبة لديهم فرصة ممتازة في استكمال تعليمهم والحصول على شهادة الثانوية العامة لمواصلة تعليمهم الاكاديمي في الجامعات التي يرغبون بالانتساب اليها.

ونوه بان هناك انطباعا ايجابيا انتاب الهيئات التعليمية وكذلك المتعلمين تجاه نظام التعليم الالكتروني، لاسيما ان المعلمين قدموا الدروس بأريحية دون مشاكل أو ضجة تذكر، كما ابدى الطلاب والطالبات ارتياحهم لهذا النوع من التعليم خاصة وانهم يتلقون الدروس في منازلهم من غير مشقة وعناء الطريق والمشاكل المختلفة التي قد تظهر عند الذهاب والعودة من المدرسة ومنها اجواء الطقس الحارة وغير المستقرة وغيرها من مشاكل.

ولفت إلى ان المعلمين عبروا عن املهم لاستمرار هذا النظام بعيدا عن الضغط الطلابي والزحمة والمعاناة التي كانوا يواجهونها في السابق بشكل يومي بسبب المشاكل الطلابية، مبينا ان جودة وضوح الصوت والصورة في استخدام التعليم الالكتروني تتفاوت من طالب لآخر بحسب قوة الشبكة ونوع وجودة الجهاز المستخدم، فهناك من يستخدم اللاب توب وآخر الكمبيوتر وغيرهما الجهاز النقال.

جولة ميدانية

من جانبه، ذكر مدير منطقة الاحمدي التعليمية منصور الديحاني انه تم استئناف الفصل الدراسي الثاني المستكمل للعام الدراسي 2020/2019 من خلال مشاركة 6200 طالب وطالبة بالقسمين العلمي والأدبي بمنطقة الاحمدي التعليمية في الفصول الافتراضية.

واكد انه تم تجهيز الصفوف الخاصة بتدريس المعلمين والمعلمات عن بعد في جميع مدارس المرحلة الثانوية للبنين والبنات في منطقة الاحمدي التعليمية.

وأضاف انه تم عمل جولة ميدانية تفقدية لمدارس منطقة الأحمدي التعليمية بمرافقة مديري الادارات ومراقبي المراحل التعليمية والموجهين الفنين في المنطقة وذلك للوقوف على استعدادات المدارس في متابعة عملية التعليم عن بعد.

من جهته، اكد مدير عام منطقة الجهراء التعليمية بالانابة حمد السعيد جهوزية المنطقة لاستئناف العام الدراسي لطلبة الثاني عشر بقسميه الادبي والعلمي حيث قامت الادارة العامة لمنطقة الجهراء التعليمية بقطع شوط كبير وعمل جميع الاستعدادات اللازمة لبدء عملية التعليم عن بعد.

وتابع بأن الادارة قامت بعمل الدورات التدريبية الخاصة باستخدام برنامج تيمز لأعضاء الهيئة التعليمية وتعقيم جميع مباني الادارات المدرسية لاستقبال الهيئة التعليمية والادارية.

واضاف السعيد ان التعليم عن بعد يلبي حاجة المتعلمين ويحاكي واقع جيل اصبحت التكنولوجيا جزءاً لا يتجزأ من مكوناته متوقعاً ان تنجح التجربة التي فرضتها ازمة «كورونا» حيث يوفر هذا النوع من التعليم بديلاً فعالاً ومرناً للتعليم التقليدي كما يتيح للطلاب فرصة ذهبية لتعزيز الشعور بالمسؤولية وتنمية مهارات الانضباط الذاتي.

وأشار بأن عدد المدارس في منطقة الجهراء التعليمية 20 مدرسة وعدد الطلبة للقسم العلمي الفترة الصباحية 2382 طالبا والفترة المسائية 464 طالبا اما بالنسبة للقسم الادبي فعدد الطلاب الفترة الصباحية 1972 طالبا والفترة المسائية 750 طالبا.

