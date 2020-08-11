حسينية الأوحد أطلقت حملة لتوزيع اللحوم على الأسر المتعففة

وطن النهار

نظمت حسينية الاوحد، حملة لتوزيع اللحوم على المحتاجين والاسر المتعففة، في مقرها الكائن بمنطقة المنصورية بدعم من الوقف الجعفري.

وفي هذا السياق، قال امين سر لجنة الحسينيات والمجالس الكويتية عباس القطان، ان الحملة انطلقت الخميس الماضي وتستمر حتى نهاية الاسبوع الجاري، مشيرا إلى ان الهدف منها دعم ومساعدة الاسر المحتاجة ولاسيما ونحن نمر في هذه الظروف الاستثنائية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

واكد القطان في تصريح لـ«النهار» ان ادارة الحسينية ارتأت اطلاق الحملة وتنظيم عملية التوزيع وفق الاشتراطات الصحية والحرص على التباعد المكاني، حيث ارتأت تقسيم الاوقات منذ الصباح وحتى الثانية ظهرا أو الثالثة عصرا، مبيناً انه سيتم الاتصال على الاسر وتحديد المواعيد بواقع 250 مستفيداً في اليوم الواحد.

وأوضح ان التوزيع سيكون على عدد افراد الاسرة الواحدة، على ان يحضر رب الاسرة لاستلام حصته بحسب الموعد المعتمد في كشوف الاسماء لدى اللجنة المنظمة، مؤكدا ان الحسينية عملت خلال الايام السابقة على تجهيز بيانات المستفيدين واعداد الكشوف باسمائهم.

واشار إلى ان حسينية الاوحد حرصت على بذل الجهود وتسخير جميع الطاقات الشبابية لخدمة الاسر المتعففة ونجاح حملة توزيع اللحوم امام الحسينية صباح كل يوم من الخميس الماضي وحتى الخميس المقبل.

